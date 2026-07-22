Los tenistas argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbühel, debido a la clasificación a cuartos de final de Tomás Etcheverry (4°), Sebastián Báez y Mariano Navone.

Gran jornada para los argentinos en el ATP 250 de Kitzbühel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Los tenistas argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbühel , debido a la clasificación a cuartos de final de Tomás Etcheverry (4°), Sebastián Báez y Mariano Navone.

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El que consiguió el triunfo más sólido fue Navone, quien tuvo una actuación casi perfecta para derrotar por 6-0 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff luego de solo una hora y cuatro minutos de juego.

Navone, que actualmente ocupa el puesto número 47 del ranking ATP, quiere tener una buena segunda mitad del año que permita volver a meterse en el top 30.

Por otra parte, Báez dio una de las sorpresas del día al eliminar al francés Arthur Rinderknech (3°) por 7-6(6), 2-6 y 6-4 tras casi dos horas y media de juego.

El jugador bonaerense había comenzado en un gran nivel el año, aunque con el pasar de las semanas su rendimiento fue en caída libre. Luego de una floja actuación en Wimbledon (al igual que todos los argentinos), buscará encarar con las energías renovadas el tramo final de la temporada.

El otro argentino que consiguió la clasificación a los cuartos de final es Tomás Etcheverry, quien sacó adelante un duro encuentro ante el austríaco Jurij Rodionov, proveniente de la clasificación, y se quedó con la victoria por 6-2 y 7-6(4) después de una hora y 50 minutos de partido.

En lo que va de la jornada, el único argentino que no pudo avanzar fue Marco Trungelliti, que cayó en sets corridos ante el alemán Yannick Hanfmann.

El encargado de cerrar la actividad de este miércoles para los representantes nacionales en el ATP 250 de Kitzbühel fue Facundo Díaz Acosta, quedó eliminado en los octavos de final tras caer ante el máximo favorito y campeón defensor, Alexander Bublik, por 6-3 y 7-5.

Diaz Acosta, que venía de vencer a Federico Cina y buscaba apenas su tercera victoria ATP de la temporada, ofreció una actuación competitiva y exigió al kazajo durante gran parte del partido.

Bublik tomó ventaja con un quiebre temprano para llevarse el primer set por 6-3, mientras que en el segundo ambos sostuvieron sus servicios hasta el tramo decisivo.

Allí, el kazajo consiguió un quiebre clave para cerrar el encuentro por 7-5 y avanzar a los cuartos de final.

Burruchaga se metió entre los ocho mejores en Estoril

El otro torneo que se lleva a cabo esta semana es el ATP 250 de Estoril, que cuenta con Román Andrés Burruchaga como único argentino en carrera.

Burruchaga avanzó a los cuartos de final tras vencer al portugués Nuno Borges, quinto preclasificado y favorito local, por 6-1, 4-6 y 6-3.

El argentino, ubicado en el puesto 60 del ranking y semifinalista en Umag, confirmó su gran presente luego de eliminar a Stan Wawrinka en su debut.

Burruchaga dominó el primer set con tres quiebres y aprovechó las imprecisiones de Borges para imponerse por 6-1.

El portugués reaccionó en el segundo parcial, mejoró con su derecha, recuperó confianza y niveló el encuentro por 6-4.

En el tercer set, el argentino aprovechó una doble falta de su rival para conseguir el quiebre decisivo y selló una nueva victoria de prestigio por 6-3.