Gran Premio de Brasil: la fecha clave para el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1

El piloto argentino volverá a correr en el país vecino en medio de su posible renovación en la escudería francesa.

Gran Premio de Brasil: el próximo destino en la temporada 2025 en la Fórmula 1. @AlpineF1Team

El Gran Premio de Brasil se perfila como un momento decisivo para Franco Colapinto. La confirmación de su continuidad en Alpine para 2026 podría anunciarse en los días previos a la carrera, que se disputará entre el 7 y 9 de noviembre en el Circuito de Interlagos. Según fuentes internacionales, el equipo evaluará su desempeño en las últimas carreras para definir su futuro en la Fórmula 1.

El nuevo director ejecutivo de Renault, François Provost, exigió mejoras en el rendimiento de los pilotos para la próxima temporada, especialmente con los cambios en la normativa técnica. Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan en mayo de 2025, mostró una progresión constante en su adaptación al equipo. Su segunda temporada en la F1 dependerá de su capacidad para mantener un nivel competitivo en las últimas competencias del año.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 La situación de Franco Colapinto en Alpine El Gran Premio de Brasil puede ser un punto de inflexión en la temporada de Colapinto. La competencia en Interlagos, además de ser una oportunidad clave para demostrar su valía ante la dirección de Alpine, el pilarense será recibido ante miles de fans argentinos. Un buen resultado podría acelerar el anuncio de su renovación, mientras que un desempeño irregular generaría dudas en la escudería.

El apoyo de Flavio Briatore y su evolución en pista son señales positivas, pero el equipo analizará su consistencia en las próximas fechas. Con cuatro carreras restantes en la temporada, Colapinto tiene la oportunidad de consolidar su lugar en la Fórmula 1 para 2026. Su adaptación al monoplaza y su capacidad para igualar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, serán factores determinantes en la decisión final.

GP de Brasil: días y horarios en Argentina El Gran Premio de Brasil se desarrollará en el Circuito de Interlagos con un formato que incluye una carrera Sprint. El cronograma oficial para los espectadores argentinos será el siguiente:

Viernes 7 de noviembre: 11:30 horas: Primera y única práctica libre.

15:30 horas: Clasificación para la carrera Sprint. Sábado 8 de noviembre: 11:00 horas: Carrera Sprint.

15:00 horas: Clasificación para la carrera principal. Domingo 9 de noviembre: 14:00 horas: Gran Premio de Brasil.