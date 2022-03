Guardiola sorprendió y se autopostuló para dirigir a Boca

Además, el técnico español comentó: "Ni me tantearon alguna vez para jugar en River ni me llamaron para dirigir la Selección Argentina. Sobre la Selección pienso que debe ser dirigida por un argentino. Le pertenece a un argentino ese cargo. Seguramente vuelva a ir a Argentina, de vacaciones, no a trabajar".

En diálogo con un diario deportivo argentino, Guardiola dijo además que Lionel Messi significa "todo" en su carrera y señaló acerca del Barcelona que dirigió y que tenía al argentino en sus filas: "Había un grupo de jugadores increíbles que lo ayudaron cuando estuvimos juntos en el club en esos cuatro años".

"Ganamos mucho y sin él hubiésemos ganado, pero ¿tanto? No, imposible. Sin ánimo de compararme, Messi es como Michael Jordan cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar, je", aseveró.

También dijo que la selección argentina es "candidata" a ganar el Mundial de Qatar, tras lo cual elogió a Marcelo Gallardo: "Me gusta y admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores, estar tanto tiempo ahí, compitiendo. Le venden jugadores y sigue estando ahí".

"No lo conozco, no he podido charlar nunca con él, no he estado en el Monumental para ver un partido como para tener un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo. Si rascas allí, algo hay. Si no, no puede ser", elogió Guardiola.

Finalmente opinó de Julián Álvarez y le puso un plazo: "Si lo contratamos es para tenerlo con nosotros. Hay una cuestión fundamental: creemos que es un jugador para nosotros. Julián huele gol y el gol vale dinero. En el City lo vieron como una oportunidad a futuro, en la próxima pretemporada estará con nosotros". Malas noticias para River.

"Si no estuviéramos convencidos no lo habríamos comprado. Lo queremos sí o sí. Los informes que tenemos son excepcionales. Como se mueve en espacios cortos y cómo define es algo muy difícil de encontrar", culminó Guardiola.