Guerra interna en el campeón: fuego cruzado entre un emblema y la dirigencia de Vélez

El central Valentín Gómez disparó contra los dirigentes por su fallido pase a Italia y el presidente Berlanga respondió. Ahora el joven jugador ventiló detalles: "No nos dieron bola cuando reclamamos sobre las instalaciones".

El conflicto entre Valentín Gómez y la dirigencia de Vélez Sarsfield sigue escalando. Luego de las declaraciones del presidente Fabián Berlanga , el defensor de 21 años volvió a manifestar su malestar y criticó duramente la gestión del club, señalando que en un momento llegó a "no sentirse jugador de fútbol" debido a la incertidumbre vivida.

Gómez dejó en claro que sus cuestionamientos sobre las instalaciones del club no fueron espontáneos, sino que ya se habían discutido internamente sin obtener respuestas. "No nos dieron bola y quizás, al hacerlo público, hay más chances de que nos escuchen", afirmó.

"LO QUE DIJE DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB ES ASÍ... LO HABLAMOS Y NO NOS DIERON BOLA. HEMOS PERDIDO ALGUNOS PUNTOS POR EL ESTADO DEL CAMPO"

Valentín Gómez, mano a mano con @gastonedul en TyC Sports.



Además, se refirió en su entrevista con TyC Sports a su renovación de contrato y sostuvo que la dirigencia intentó utilizar su situación con fines políticos: "Iba a ser por un año y me pidieron que sea por dos porque les servía en lo político. Yo podría haber esperado seis meses más e irme libre, pero nunca se me cruzó por la cabeza hacerle eso al club que me formó".