Video: un futbolista chocó un auto en la General Paz, impactó contra otros vehículos en una estación de servicio y huyó

El jugador quedó internado tras los accidentes ocurridos durante la madrugada y la Justicia investiga si conducía bajo los efectos del alcohol.

Jonathan Berón quedó internado tras protagonizar dos choques durante la madrugada entre Vicente López y Saavedra.

El futbolista Jonathan Berón protagonizó durante la madrugada de este martes una seguidilla de accidentes sobre la avenida General Paz, donde chocó varios vehículos, escapó tras un primer impacto y terminó internado con múltiples lesiones. La Justicia investiga ahora si el delantero manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

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El futbolista, que actualmente juega en Tristán Suárez , fue identificado luego de una serie de choques ocurridos entre Vicente López y el barrio porteño de Saavedra.

Todo comenzó cerca de las 4:20 , cuando el delantero conducía un Ford Focus blanco y chocó contra una camioneta en las inmediaciones de la cancha de Platense, en Vicente López. Después del impacto, el conductor escapó por la General Paz.

La Justicia ordenó estudios de sangre y orina para determinar si el futbolista había consumido alcohol antes de manejar.

El segundo choque ocurrió dentro de una estación de servicio

Minutos más tarde, Berón volvió a protagonizar otro accidente, esta vez dentro de una estación de servicio ubicada en el cruce de General Paz y De los Constituyentes, mano al Riachuelo.

Allí, el auto impactó contra tres vehículos estacionados: dos Ford Focus y una camioneta RAM. La secuencia generó importantes daños materiales y movilizó rápidamente a efectivos de la Policía de la Ciudad y personal médico.

Agentes de la Comisaría Vecinal 12 A llegaron al lugar y confirmaron que el conductor involucrado era el mismo que había escapado tras el primer choque ocurrido en territorio bonaerense.

jonathan beron (1) El delantero de Tristán Suárez chocó primero cerca de la cancha de Platense y luego impactó otros vehículos en una estación de servicio.

La Justicia investiga si manejaba alcoholizado

El delantero de 25 años sufrió lesiones en el rostro y fue trasladado por personal del SAME al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara. Desde entonces permanece internado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, encabezada por el fiscal Federico Brandini.

Según trascendió, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad y en un primer momento se negó a realizar el test de alcoholemia. De acuerdo con las fuentes del caso, argumentó que no podía soplar debido a la lesión que tenía en la boca.

Ante esa situación, el auxiliar fiscal Matías Vila ordenó la extracción de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol antes de conducir.

Mientras tanto, la Justicia dispuso el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo involucrado en los hechos.

jonathan-alessandro-beron-delantero-de-tristan-suarez-foto-instagram-tsuarezoficial-NW3G7TFIRJGDXARDKZZCULNHLI Jonathan Berón pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente juega a préstamo en Tristán Suárez.

Quién es Jonathan Berón

Jonathan Berón tiene 25 años, es oriundo de Caseros y su pase pertenece a Vélez Sarsfield. Actualmente juega a préstamo en Tristán Suárez, equipo de la Primera Nacional.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón.

El domingo pasado había sido suplente en la victoria de Tristán Suárez frente a Quilmes Atlético Club por la fecha 14 del campeonato de Primera Nacional.

Ahora, el resultado de los análisis clínicos será clave para definir la situación judicial del futbolista.