Egipto, con sorpresas: confirmó a sus 27 jugadores provisionales para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La selección africana tendrá tiempo de sacar a un jugador hasta el 29 de mayo, día en el que presentarán la lista oficial para la cita mundialista.

Salah, el capitán de Egipto, listo para representarlos en su cuarta Copa del Mundo

Egipto, con Mohamed Salah como estrella, espera al 29 de mayo para cerrar su lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además de llevar a cuatro arqueros, otra de las sorpresas en esta prelista fue la inclusión de Hamza Abdelkarim, jugador de las juveniles del Barcelona, que tan solo tiene 18 años.

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El técnico de la selección, Hossam Hassan, empezó a seguir de cerca a Abdelkarim en estos últimos meses buscando frescura y ritmo para el ataque de la selección. En lo que va de la temporada de juveniles, el egipcio jugó nueve partidos y convirtió cinco goles. Además, la temporada pasada estuvo en el Al-Ahly, el equipo más grande de Egipto y el segundo que más trofeos internacionales tiene en el mundo, a préstamo. Su paso fue sin pena ni gloria, disputó nueve partidos y no convirtió ningún gol.

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Quiénes son las figuras de Egipto para el Mundial 2026 Salah será el capitán y referente en lo que podría ser su última Copa del Mundo, debido a que este año cumple 34 años y su continuidad en el Liverpool está llegando a su fin, tal como lo anunció hace dos meses a través de un comunicado. Omar Marmoush, delantero del Manchester City, lo acompañará en el ataque. Esta temporada jugó 36 partidos, marcó ocho goles y repartió tres asistencias. Además, estarán viejos conocidos como: Mahmoud Hassan Trezeguet, extremo en el Al-Ahly y Mohamed Abdelmonem, defensor del Niza.

Los jugadores que acompañaron a Egipto hacia la clasificación y que quedaron afuera son: Mostafa Mohamed, delantero del Nantes que disputó 10 partidos en las Eliminatorias Africanas, y Mohamed Shehata, mediocampista del Zamalek, que jugó dos partidos en las eliminatorias. De esta forma, el entrenador se decidió por mantener a las bases que lo llevaron a esta nueva cita mundialista y jugársela por los jóvenes para poder hacer un torneo más que aceptable. image Los rivales de Egipto en el Mundial 2026 En su cuarta participación en un Mundial, antes estuvo en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, buscarán hacer historia con Salah y Marmoush a la cabeza. Integrarán el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda: Vs Bélgica . Lunes 15 de junio a las 16.

. Lunes 15 de junio a las 16. Vs Nueva Zelanda . Domingo 21 de junio a las 22.

. Domingo 21 de junio a las 22. Vs Irán. Sábado 27 de junio a las 00.