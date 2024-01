Héctor Cúper lo hizo de nuevo: histórica clasificación de Siria en la Copa de Asia

En la formación titular de Siria también estuvieron el ex volante de San Lorenzo Jalil Elías; Ezequiel Ham, de Independiente Rivadavia; y el colombiano Pablo Sabbag, formado en las inferiores de River Plate y All Boys, y de paso por Estudiantes y Newells Old Boys.

El seleccionado sirio, que tiene a Cúper como entrenador desde febrero de 2023, alcanzó las 4 unidades en su zona y logró pase a la siguiente fase.

Embed - ¡LAS ÁGUILAS DE DAMASCO DERROTARON A LOS TIGRES AZULES! Siria 1-0 India | RESUMEN

Siria participó en la Copa Asiática en los años 1980, 1984, 1988, 1996, 2011 y 2019 y jamás había conseguido pasar la fase de grupos. Por este motivo, en la conferencia de prensa de hoy se vieron escenas de llanto entre periodistas, dirigentes y trabajadores de la federación de ese país.

Una escena que recorre las redes a nivel mundial y en la que se puede ver cómo el traductor que acompaña a Cúper y el periodista que lo entrevista se quiebran en llanto. El ex DT de Lanús y Huracán sonríe y sostiene el micrófono mientras los dos ciudadanos sirios se abrazan, visiblemente emocionados.

¿Quién será su próximo rival?

En los octavos de final, Siria se medirá con Irán que derrotó a Emiratos Árabes Unidos por 2 a 1 y consiguió el primer lugar del grupo C.

Otro clasificado por primera vez a la segunda fase fue Palestina, que derrotó por 3 a 0 a Hong Kong y logró el tercer puesto en el Grupo C.

Australia y Tayikistán, que igualaron 1 a 1, también estarán en los octavos de final, al igual que Qatar, Uzbekistán e Irak.

Los clasificados hasta el momento son Siria, Irán, Irak, Australia, Tayikistán, Catar, Uzbekistán y Palestina, pero restan definir los segundos y terceros de los grupos D, E y F.