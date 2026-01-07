Rally Dakar: Nicolás Cavigliasso ganó la etapa maratón y acecha la punta en Challenger

La cuarta etapa del Dakar 2026 inauguró el formato maratón, donde la pareja de cordobeses Cavigliasso y Pertegarini terminaron primeros y quedaron a minutos del líder en la general.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron su primera victoria en el Dakar 2026 al adjudicarse la cuarta etapa en la categoría Challenger .

Este triunfo, obtenido en el inicio de la modalidad maratón, permitió a los campeones vigentes escalar al tercer puesto de la clasificación general, quedando a menos de siete minutos de la cima.

Con un tiempo total de 5h23m12s , lograron aventajar por más de dos minutos al español Pau Navarro , consolidando una remontada clave en el clasificador.

Los defensores del título ascendieron del sexto al tercer lugar de la general, situándose a solo 6m45s del líder sudafricano Yasir Seaidan .

En la cuarta etapa del Rally Dakar 2026 , que unió Al Ula con un campamento de refugio en medio del desierto, marcó un punto de inflexión para la delegación argentina.

Los competidores enfrentaron 422 kilómetros de especial cronometrada con la restricción de no poder recibir asistencia mecánica externa, en la denominada modalidad "Maratón".

En las cuatro etapas disputadas hasta ahora, siempre hubo un argentino festejando en lo más alto: David Zille ganó la primera, Bruno Jacomy la segunda, Augusto Sanz la tercera y ahora Cavigliasso la cuarta. La consistencia de los representantes locales mantiene a cuatro compatriotas dentro del top 10 de la categoría.