Comienza el 48° rally Dakar: recorrido completo y los principales favoritos

Con el comienzo del nuevo año, también llega el inicio de una nueva edición del rally Dakar , que lanzará su 48° temporada este sábado en el desierto de Arabia Saudita . La competencia terminará el 17 cuando finalice el recorrido de 7.994 kilómetros.

El rally comenzará y terminará en Yanbu, al borde del mar Rojo, en el oeste del país. Dos etapas maratón (4-5 de enero, y 9-10 de enero), con los participantes haciendo noche en un campamento vivac, figuran en un programa lleno de pasos rocosos y de montañas de dunas de arena.

Según el director de la carrera, David Castera, este Dakar se anticipa "duro, equilibrado, con un estándar de dificultad intacto".

Al igual que en 2025, por motivos de seguridad, el trazado de esas etapas estará separado para los vehículos FIM (motos) y FIA (coches y camiones), que también descansarán en vivacs distintos.

Al frente de un Ford Raptor, Carlos Sainz irá por su quinto título y buscará dejar atrás la decepción del año pasado, cuando tuvo que abandonar en la tercera etapa.

Para quedarse con el "Tuareg" (el trofeo que recibe el ganador) y repetir las victorias de 2010, 2018, 2020 y 2024, y suceder al saudita Yazeed Al Rajhi, el español deberá solventar las numerosas trampas que se le presentarán a lo largo de las 13 etapas.

A su vez, los sudafricanos Henk Lategan y Saood Variawa, el estadounidense Seth Quintero, el australiano Toby Price, el portugués Joao Ferreira o el polaco Eryk Goczal aspiran a conquistar su primer Dakar en coches.

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM), vigente campeón, deberá emplearse a fondo ante las Honda del francés Adrien van Beveren (3º el año pasado) y el estadounidense Ricky Brabec, vencedor en 2024.

Recorrido completo del 48° rally Dakar