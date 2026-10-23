Los jugadores mejor pagados de la NBA y el hito histórico de Stephen Curry

Además de sus sueldos, las grandes figuras suman fortunas con publicidad y negocios propios, y eso también cambia el orden de los que más ganan.

Curry gana más del doble con sus patrocinios y negocios que con su sueldo en Golden State.

Las grandes estrellas de la NBA ganan millones de dólares por sus contratos, pero sus ingresos van mucho más allá de lo que cobran por jugar. Los acuerdos con marcas deportivas y los negocios personales tienen cada vez más peso, al punto de que algunos basquetbolistas reciben más dinero fuera de la cancha que dentro de ella.

La temporada 2026-27 presenta cifras récord y varios cambios entre los jugadores mejor pagos. Stephen Curry volvió a quedarse con el primer puesto y alcanzó una marca inédita en la historia de la liga, mientras otras figuras escalaron posiciones gracias a sus arreglos comerciales.

Los diez jugadores con mayores ingresos de la NBA reunirán u$s958 millones durante la temporada 2026-27 , un 6% más que los u$s902 millones registrados el año anterior. La cifra prácticamente duplica lo que los diez mejor pagos acumulaban una década atrás, cuando sus ganancias conjuntas alcanzaban los u$s449 millones.

LeBron sigue entre los jugadores que más ganan en la NBA, después de haber liderado el ranking durante 11 años seguidos.

De ese total, u$s489 millones corresponden a salarios deportivos y otros u$s469 millones provienen de patrocinios y negocios personales. El dinero generado fuera de la cancha también alcanzó un récord, después de los u$s380 millones registrados durante la campaña anterior.

Stephen Curry encabeza la clasificación con u$s203,6 millones, muy por encima de sus perseguidores. El segundo puesto pertenece a Kevin Durant , de Houston Rockets, con u$s104,9 millones, mientras que Giannis Antetokounmpo , recientemente incorporado a Miami Heat, completa el podio con u$s103,5 millones.

En cuarto lugar aparece LeBron James, quien acumulará u$s93,9 millones en su primera temporada con Philadelphia 76ers. El King había liderado este ranking durante 11 años consecutivos, hasta que Curry lo desplazó en 2025.

La quinta posición es para Anthony Edwards, figura de Minnesota Timberwolves, con u$s87,9 millones. Apenas por detrás se encuentra Jayson Tatum, de Boston Celtics, que alcanzará los u$s86,5 millones.

El séptimo puesto está compartido por Jimmy Butler y Shai Gilgeous-Alexander, con u$s70,8 millones cada uno. El primero continúa en Golden State Warriors, mientras que el canadiense es una de las principales figuras de Oklahoma City Thunder.

Los últimos dos lugares corresponden a Devin Booker, de Phoenix Suns, con u$s68,1 millones, y Joel Embiid, de Philadelphia 76ers, quien cierra la clasificación con u$s68 millones.

Durant se ubica segundo, detrás de Curry y muy por encima de Lebron. Jamie Squire/NBA

Stephen Curry y los $203.6 millones: ¿Cómo se compone su fortuna anual?

A los 38 años, Stephen Curry se convirtió en el primer jugador activo de la NBA en superar los u$s200 millones de ingresos en una temporada. El base de Golden State Warriors alcanzó esa cifra gracias a sus salarios, patrocinios y negocios personales.

De los u$s203,6 millones que recibirá durante el año, u$s62,6 millones corresponden a su contrato deportivo y otros u$s141 millones provienen de actividades fuera de la cancha. Este último monto también representa un récord para un basquetbolista, después de que el propio Curry consiguiera u$s100 millones por ese concepto en la temporada 2024-25.

Buena parte del crecimiento está relacionado con su salida de Under Armour y el acuerdo que firmó posteriormente con la marca china Li-Ning. La asociación, anunciada en junio, tendría un valor cercano a los u$s400 millones por diez años, con una línea de zapatillas que llegará al mercado a principios de 2027.

El estadounidense también mantiene contratos con Chase y Rakuten, mientras que Glaukos se incorporó recientemente a sus patrocinadores. Su anterior relación con Under Armour había dado origen a Curry Brand, una línea de indumentaria y calzado deportivo que llevó su nombre durante varios años.

Su trayectoria también está marcada por los récords salariales. En la temporada 2019-20 se convirtió en el primer jugador de la NBA en cobrar u$s40 millones anuales y en 2023-24 superó la barrera de los u$s50 millones. Con su contrato actual fue el primero en alcanzar los u$s60 millones.

La nueva cifra anual lo ubica entre los pocos deportistas que superaron los u$s200 millones de ingresos en doce meses, junto a Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo y Jon Rahm. Curry afronta su decimoctava temporada como profesional y continuará en Golden State tras la extensión contractual de dos años que firmó por u$s116 millones.

Los nombres inesperados que se colaron entre los mejor pagados

Una de las apariciones más llamativas es la de Anthony Edwards, quien a sus 25 años consiguió meterse entre los cinco primeros. La figura de Minnesota Timberwolves recibe u$s48,9 millones por jugar y otros u$s39 millones por sus patrocinios.

Adidas y Sprite son dos de las marcas que más impulsaron su crecimiento comercial, con campañas publicitarias protagonizadas por el escolta. También sumó un acuerdo con PrizePicks y desarrolla proyectos audiovisuales a través de su productora Three Fifths Media.

Jayson Tatum también aparece entre los primeros lugares, después de atravesar una recuperación por la rotura del tendón de Aquiles. La estrella de Boston Celtics regresó a las canchas en marzo y transita su segunda temporada bajo un contrato de cinco años por u$s314 millones. Fuera del básquet mantiene acuerdos con AT&T, Coach y SoFi. Además, es uno de los fundadores de Enjoy Small Wins, una compañía dedicada a la producción de golosinas.

Otro de los protagonistas es Shai Gilgeous-Alexander, quien recibe u$s40,8 millones por su contrato con Oklahoma City Thunder y otros u$s30 millones por actividades comerciales. El canadiense trabaja con Levi's, YSL Beauty y Nike, además de haberse incorporado recientemente al grupo propietario del Atlético de Madrid.

Jimmy Butler atraviesa una situación diferente. El alero de Golden State continúa recuperándose de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, aunque mantiene sus contratos publicitarios con Li-Ning y Alo Yoga. También es dueño de Big Face, su empresa de café, que participó en una campaña junto a Cheez-It.

Entre los últimos puestos, Devin Booker cuenta con una línea de zapatillas Nike y participa en Coco5, una empresa de bebidas deportivas. Joel Embiid, que atravesó varias temporadas marcadas por las lesiones, mantiene un acuerdo comercial con Skechers y percibirá u$s58 millones de salario en Philadelphia 76ers.