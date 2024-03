Indian Wells: cayó Nardi, el verdugo de Djokovic, y Medvedev avanza a paso firme

El rival de Paul será el noruego Casper Ruud, otro debutante a estas alturas en Indian Wells, que se tuvo que esforzar para doblegar en tres sets al francés Gael Monfils, de 37 años.

PAUL.webp El experimentado estadounidense Tommy Paul terminó con el sueño del italiano Luca Nardi, quien venía de eliminar el lunes al N° 1 del mundo, el serbio Novac Djokovic. Tennis Majors

En su turno el ruso Daniil Medvedev siguió camino hacia su segunda final consecutiva con un solvente triunfo ante el búlgaro Grigor Dimitrov por doble 6-4.Ganador de seis trofeos de Masters 1000, Medvedev puede ser el gran beneficiado de la salida de Djokovic por su lado del cuadro y tener así una nueva oportunidad en la final, tras su derrota del año pasado ante el español Carlos Alcaraz.

Su rival en cuartos será el danés Holger Rune, que en la noche protagonizó una espectacular remontada frente al californiano Taylor Fritz hasta imponerse por 2-6, 7-6 (7/2) y 6-3.

Rune, otra de las joyas de la nueva generación, resistió una pelota de partido en el segundo set que le devolvió la confianza para elevar su juego de forma dramática.

Fritz, campeón en 2022, no logró resistir el empuje del danés y terminó encajando una dolorosa eliminación en un torneo que se juega a menos de 200 kilómetros de su natal San Diego.

La mayor sorpresa hasta ahora del WTA 1000, fue la eliminación de Aryna Sabalenka. La figura bielorrusa, segunda del ranking femenino, sucumbió ante la mejor versión de la local Emma Navarro (23º) 6-3, 3-6 y 6-2.

La doble ganadora del Abierto de Australia ya había mostrado algunas debilidades en su recorrido por el desierto californiano especialmente en su debut ante Peyton Stearns, cuando sobrevivió a cuatro pelotas de partido.

"Este año no me sentí lo mejor posible en estas pistas", reconoció la vigente subcampeona. "Pero no pasa nada. Así es el tenis. Aprendemos y seguimos adelante".

La salida de Sabalenka deja al torneo con sólo tres integrantes del Top-10 de la WTA en carrera: Iga Swiatek (1), Coco Gauff (3) y Maria Sakkari (9).

Por su parte, Navarro, campeona universitaria en Estados Unidos en 2021, selló la mayor victoria de su carrera y suma más partidos ganados (18) este curso que ninguna otra jugadora del circuito.

La jugadora de Nueva York, de 22 años, jugará en unos cuartos de un torneo WTA 1000 frente a la griega Maria Sakkari, que superó a la francesa Diane Parry en tres sets.

Coco Gauff, la joven estrella del tenis estadounidense, no dio espacio a la sorpresa al superar a la belga Elise Mertens por 6-0 y 6-2 en 66 minutos. La vigente campeona del US Open festejó su 20º cumpleaños con una actuación implacable.

"Se siente bien. Finalmente conseguí una victoria en mi cumpleaños, es genial", se felicitó Gauff, que el año pasado comenzó a traducir su gigantesco potencial en grandes títulos como el US Open.

"Mis objetivos en el tenis son ganar más Grand Slams y una medalla en los Juegos Olímpicos de 2028", reflexionó Gauff. "Objetivos en la vida ... sinceramente, aún no he pensado tan lejos".

En busca de sus primeras semifinales en Indian Wells, Gauff enfrentará a la china Yue Yuan, que venció en la noche a Daria Kasatkina por 4-6, 6-4 y 6-3.

Cuarta jugadora china en estas alturas de Indian Wells, Yue Yuan alarga un gran momento de forma con el que alzó su primer trofeo de la WTA diez días atrás en Austin.

Resultados Octavos de final

Hombres

Casper Ruud (Noruega) derrotó a Gael Monfils (Francia) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Tommy Paul (EE..UU) a Luca Nardi (Italia) 6-4, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia) a Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-4, 6-4

Holger Rune (Dinamarca) a Taylor Fritz (EE.UU) 2-6, 7-6 (7/2), 6-3

Emparejamientos de cuartos

Jannik Sinner (Italia) vs Jirí Lehecka (Rep. Checa)

Carlos Alcaraz (España) vs Alexander Zverev (Alemania)

Tommy Paul (EE.UU) vs Casper Ruud (Noruega)

Daniil Medvedev (Rusia) vs Holger Rune (Dinamarca)

-Mujeres

Emma Navarro (EE.UU) derrotó a Aryna Sabalenka (Bulgaria) 6-3, 3-6, 6-2

Coco Gauff (EE.UU) a Elise Mertens (Bélgica) 6-0, 6-2

Maria Sakkari (Grecia) a Diane Parry (Francia) 6-2, 3-6, 6-3

Yue Yuan (China) a Daria Kasatkina (Rusia) 4-6, 6-4, 6-3

Emparejamientos de cuartos

Anastasia Potapova (Rusia) vs Marta Kostyuk (Ucrania)

Iga Swiatek (Polonia) vs Caroline Wozniacki (Dinamarca)

Coco Gauff (EE.UU) vs Yue Yuan (China)

Maria Sakkari (Grecia vs Emma Navarro (EE.UU)