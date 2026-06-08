Juan Manuel Cerúndolo alcanzó el mejor ranking de su carrera y lideró el avance argentino tras Roland Garros

El porteño subió 11 posiciones luego de llegar a octavos de final en París y se metió por primera vez en el Top 50. Francisco Comesaña también dio un gran salto y Argentina volvió a tener diez jugadores entre los 100 mejores del mundo.

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este lunes la gran noticia para el tenis argentino tras la actualización del ranking ATP posterior a Roland Garros . Gracias a su histórica actuación en París, el zurdo avanzó 11 lugares, alcanzó el puesto 45° y logró la mejor ubicación de toda su carrera profesional.

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El menor de los hermanos Cerúndolo fue el argentino más destacado en el segundo Grand Slam de la temporada. En Francia alcanzó los octavos de final y firmó uno de los grandes impactos del torneo al eliminar al entonces número uno del mundo, Jannik Sinner , antes de despedirse frente al italiano Matteo Berrettini .

Los puntos obtenidos en París le permitieron ingresar por primera vez al Top 50 y convertirse en el cuarto argentino mejor ubicado de la clasificación mundial.

Otra de las grandes novedades llegó de la mano de Francisco Comesaña . El marplatense escaló 13 posiciones, registró el mayor ascenso entre los argentinos y volvió a ubicarse dentro de los cien mejores del mundo al alcanzar el puesto 89°.

Con este movimiento, Argentina volvió a contar con diez representantes dentro del Top 100 , una cifra que refleja el buen presente del tenis nacional.

francisco comesaña 2 Francisco Comesaña escaló 13 posiciones y volvió a ubicarse dentro de los cien mejores del mundo al alcanzar el puesto 89°.

Así quedó el ranking de los argentinos tras Roland Garros

Francisco Cerúndolo: 27° (-1)

Tomás Etcheverry: 30° (-2)

Mariano Navone: 39° (-1)

Juan Manuel Cerúndolo: 45° (+11)

Thiago Tirante: 52° (+8)

Sebastián Báez: 56° (+8)

Camilo Ugo Carabelli: 57° (+2)

Román Burruchaga: 63° (+5)

Marco Trungelliti: 80° (+1)

Francisco Comesaña: 89° (+13)

Además de Cerúndolo y Comesaña, varios argentinos consiguieron avances significativos. Thiago Tirante y Sebastián Báez subieron ocho lugares cada uno, mientras que Román Burruchaga ganó cinco posiciones. En el caso de Báez, el salto estuvo impulsado por el título obtenido en el Challenger de Prostejov, que le permitió recuperar terreno luego de una irregular gira europea sobre polvo de ladrillo.

Cambios importantes en la cima del ranking ATP

En lo más alto de la clasificación, Jannik Sinner conservó el número uno del mundo pese a su sorpresiva eliminación en Roland Garros. Detrás continúan Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, quien conquistó en París el primer Grand Slam de su carrera.

El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Jannik Sinner (Italia) Carlos Alcaraz (España) Alexander Zverev (Alemania) Felix Auger-Aliassime (Canadá) Ben Shelton (Estados Unidos) Alex de Miñaur (Australia) Novak Djokovic (Serbia) Daniil Medvedev (Rusia) Taylor Fritz (Estados Unidos) Flavio Cobolli (Italia)

Entre las principales novedades sobresalió el ingreso de Flavio Cobolli al grupo de los diez mejores tenistas del mundo. El italiano, finalista en Roland Garros, alcanzó por primera vez el Top 10 y desplazó al kazajo Alexander Bublik al undécimo puesto. También llamó la atención la caída de Novak Djokovic, que retrocedió tres lugares tras quedar eliminado en la tercera ronda del torneo parisino.