Indignación en Mar del Plata: apareció destruida la estatua de Lionel Messi

El monumento, instalado en 2018 en un local temático donde los fanáticos suelen reunirse para ver partidos, se había convertido con los años en un punto infaltable para visitantes y vecinos que buscaban una foto con la imagen del diez.

La estatua de Messi vandalizada

Mientras Lionel Messi celebraba a distancia un nuevo logro en su carrera (el título de la Conferencia Este con Inter Miami en Fort Lauderdale), en Mar del Plata una de las estatuas dedicadas a su figura apareció nuevamente destruida.

La escultura que lo muestra levantando la Copa del Mundo, situada frente al restaurante El Nuevo Mundial en la esquina de Moreno y Santa Fe, amaneció este domingo totalmente rota, como producto de un ataque intencional ocurrido durante la madrugada.

Un monumento histórico en Mar del Plata El monumento, instalado en 2018 en este local temático donde los fanáticos suelen reunirse para ver partidos, se había convertido con los años en un punto infaltable para visitantes y vecinos que buscaban una foto con la imagen del capitán argentino. Sin embargo, esta no es la primera vez que sufre actos de vandalismo: en mayo de 2024 la estatua ya había sido decapitada, episodio que obligó a su autor, el escultor Rodolfo Bayón, a repararla por completo.

messi-cabeza La escultura que lo muestra levantando la Copa del Mundo, situada frente al restaurante El Nuevo Mundial en la esquina de Moreno y Santa Fe, amaneció este domingo totalmente rota. Pese a la devoción que Messi despierta en el país y en el mundo, las agresiones a sus esculturas se repiten. “La estatua estuvo años sin problemas, por eso sorprende y duele lo que pasó”, había lamentado el dueño del local tras el primer ataque.

Hoy, la historia se repite, en un contexto marcado por el clima tenso en torno a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.