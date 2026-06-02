Lionel Messi y Kylian Mbappé van por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales

El exdelantero alemán Miroslav Klose posee uno de los récords más anhelados por todos los futbolistas, ya que es el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Messi y Mbappé van por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales

Miroslav Klose , histórico verdugo de la Argentina, lidera la tabla de los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Sin embargo, su marca esta amenazada y en riesgo de ser superada durante Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

El alemán lidera dicha estadística con 16 goles , solo uno más que el "Fenómeno" Ronaldo , mientras que el podio lo completa Gerd Müller , otro histórico delantero alemán que brilló en la década del '70.

Los goles de Klose se reparten entre cuatro ediciones. Cinco en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 , cuatro en Sudáfrica 2010 y otros dos en Brasil 2014 . Además fue una constante pesadilla para la Selección argentina, ya que le anotó un gol en los cuartos de final del 2006 y otros dos en la inolvidable goleada del 2010.

Sin embargo, en el Mundial 2026 , Klose podría ser superado por dos jugadores. Se trata del astro argentino Lionel Messi y de la estrella francesa Kylian Mbappé , quien quiere quedarse con todos los récords en Mundiales.

Messi llega a esta edición como el cuarto mayor goleador en la historia de los Mundiales con 13 tantos . El primero de ellos llegó en Alemania 2006 , otros cuatro los hizo en Brasil 2014 , mientras que en Rusia 2018 solo hizo uno y en Qatar 2022 brilló con otros siete.

Mbappé, por su parte, necesitó de muchas menos participaciones para aparecer entre los primeros de esta lista. El jugador francés tuvo su estreno mundialista en Rusia 2018, donde fue clave con sus cuatro anotaciones para levantar el trofeo de selecciones más valioso del mundo.

A su vez, en Qatar 2022 fue el máximo goleador gracias a sus ocho anotaciones, tres de ellas en su inolvidable actuación en la final, donde casi le gana prácticamente solo a la Selección argentina.

Los otros jugadores que dirán presente en el Mundial 2026 y que tienen una interesante cantidad de goles son el brasilero Neymar, el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo, aunque tienen ocho tantos cada uno y están muy lejos de Klose.

Un aspecto no menor es que la fase de grupos contará con 48 selecciones por primera vez en la historia, por lo que habrán varios combinados muy débiles que podrían ayudar a la causa goleadores. Además, aquellas selecciones que alcancen las semifinales disputarán un máximo de ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.

Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales