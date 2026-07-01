Inglaterra se lo dio vuelta al Congo gracias a Harry Kane y enfrentará a México en octavos + Agregar ámbito en









Inglaterra venció 2 a 1 a República Democrática del Congo por 2 a 1, con dos goles en el segundo tiempo, y selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a México.

Inglaterra se lo dio vuelta al Congo gracias a Harry Kane y enfrentará a México en octavos

Con dos goles de Harry Kane, a los 30 y a los 41 minutos del segundo tiempo, Inglaterra sufrió más de la cuenta con el elenco africano, quien se había puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos.

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Apenas habían pasado siete minutos de partido y Congo daba el batacazo. Justo ante los inventores del fútbol, que nunca en la historia habían perdido frente a adversarios africanos. Cipenga recibió un pase cruzado y definió con mucha potencia al primer palo, venciendo la resistencia de Pickford.

Los europeos tardaron en asimilar el golpe. El entrenador alemán Tuchel tuvo que recurrir al banco de suplentes y realizar varios cambios para modificar la dinámica del partido.

Hasta que en un centro desde la izquierda apareció el capitán y figura, Harry Kane, que con un cabezazo en el corazón del área logró igualar el partido. Cuando parecía que Congo podía lograr la hazaña, el empate llegó al marcador.

Y unos minutos más tarde, Kane se autogestionó el gol del triunfo. Recibió de Gordon, de muy buen ingreso, y se perfiló hacia su pierna derecha. Armó el espacio, nadie lo encimó y remató. Fue un misil que terminó incrustado en el arco congoleño.

El dato de color es que Harry Kane llegó a 13 tantos en Copas del Mundo y superó a nada menos que a Pelé. Inglaterra jugará el domingo contra México, en el estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026.