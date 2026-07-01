El cambio en la planificación de Argentina de cara al duelo contra Cabo Verde

La Selección se entrenó este miércoles en Kansas. Por la tarde local partirá rumbo a Miami, donde terminará de preparar el partido frente a los africanos.

Con miras al partido del próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , la Selección argentina realizó un cambio en la planificación original: luego de la práctica de este miércoles abandonarán Kansas y viajarán a Miami.

El entrenamiento de esta jornada se llevó a cabo a las 13hs de Argentina y se desarrolló a puertas cerradas. Fue el último ensayo del plantel de Lionel Scaloni antes de cambiar de sede.

La delegación tiene previsto partir a las 18hs desde el aeropuerto de Kansas con destino a la ciudad de Miami donde afrontará la recta final de la preparación antes del compromiso que se jugará el viernes desde las 19hs en el Hard Rock Stadium.

Así las cosas, el seleccionado argentino realizó una modificación respecto al cronograma inicial . En un principio estaba previsto que el equipo viaje un día antes del partido, pero finalmente se decidió anticipar el viaje a este miércoles.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni se entrenó esta mañana en #Kansas y por la tarde partirá rumbo a #Miami para completar su preparación de cara a los 16avos. de final de la Copa Mundial 2026. ¡Juntos como siempre! pic.twitter.com/O6e5nL3Y7p

El calor sofocante de azota a la zona centro de EEUU y en especial a Kansas, con temperaturas que, según el Servicio Meteorológico Nacional, rondan los 40 grados, fue uno de los motivos por los que el cuerpo técnico decidió anticipar el traslado. El jueves, una vez instalados en Miami, el equipo realizará la última práctica preparatoria para el encuentro ante Cabo Verde.

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Las dudas de Scaloni para jugar contra Cabo Verde

Cristian "Cuti" Romero volvió a entrenarse con normalidad en la última práctica de la Selección argentina en Kansas de cara al duelo frente a Cabo Verde y se perfila como titular para el partido del viernes por el Mundial 2026. El cuerpo técnico seguirá de cerca al central en el último entrenamiento de este jueves, ya en Miami, para definir si el defensor vuelve al equipo o no.

Romero estaría acompañado en la zaga por Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United mostró buenos rendimientos en las tres fechas de fase de grupo ante Argelia, Austria y Jordania y es una de las piezas clave para Scaloni. Por la derecha retornaría Nahuel Molina.

Nicolás Tagliafico o Facundo Medina es otra de las dudas del técnico. El campeón del mundo en Qatar 2022 debió dejar el once por una lesión en el amistoso previo al Mundial frente a Honduras. Ya recuperado, vio minutos ante Jordania y podría volver al once. Sin embargo, la buena actualidad de Medina abre un interrogante respecto a la decisión que tomará Scaloni.

El mediocampo que saldría a jugarse la clasificación a octavos sería el de gala. Alexis MacAllister, en el centro del equipo, mientras que Enzo Fernández iría por izquierda y Rodrigo De Paul volvería a la banda derecha tras descansar ante los jordanos.

La otra duda del entrenador aparece en el centro del ataque. Lautaro Martínez arrancó el Mundial como titular ante la lesión de Julián Álvarez y, pese a convertir apenas un gol de penal ante Jordania, demostró sacrificio y esfuerzo en pos del equipo. El delantero del Atlético de Madrid, recuperado de su lesión, tuvo minutos en los tres partidos pero está lejos de su nivel.

La probable formación de Argentina para jugar contra Cabo Verde

Probable formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.