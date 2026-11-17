Tras conquistar la Liga por la Tabla Anual, el Xeneize tiene cuatro competencias por delante hasta el 20 de diciembre. Si se queda con todas, superará un registro que Racing estableció durante el amateurismo y que permanece vigente desde hace más de un siglo.

Si Boca se queda con los cuatro títulos que puede ganar en lo que resta de 2026, dará cinco vueltas olímpicas en 43 días, un hito sin precedentes en el fútbol argentino.

Boca tiene por delante un cierre de temporada que puede quedar grabado en los libros de historia del fútbol argentino. Después de asegurarse la Liga por la Tabla Anual el pasado 7 de noviembre, el equipo de la Ribera afronta una seguidilla de definiciones que podría desembocar en una marca sin precedentes: ganar cinco títulos oficiales en apenas 43 días .

El desafío no es menor. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene cuatro competencias en juego y, si consigue imponerse en todas, pulverizará el récord histórico de velocidad para conquistar cinco trofeos, una marca que actualmente pertenece a Racing y que tiene más de 100 años de antigüedad.

La hoja de ruta del Xeneize comenzará el próximo 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Apenas 11 días después, el 2 de diciembre, tendrá otro compromiso decisivo frente a Platense por la Copa Argentina. En paralelo, continuará su participación en los playoffs del Torneo Clausura, cuya final está prevista para el 12 de diciembre.

Pero el calendario podría agregarle una última estación. Si Boca conquista el Clausura, clasificará al Trofeo de Campeones, que disputará el 20 de diciembre frente a Belgrano. De conseguir también ese título, completará cinco consagraciones en un período de 43 días, desde la obtención de la Tabla Anual hasta la última final del año.

Para dimensionar la magnitud de la posibilidad, hay que remontarse a la época amateur. El registro más rápido de cinco títulos oficiales pertenece a Racing, que entre diciembre de 1917 y septiembre de 1918 necesitó 283 días para conseguir cinco consagraciones. Durante ese período levantó dos Campeonatos de Primera División, la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires, la Copa Carlos Ibarguren y la Copa Ricardo Aldao.

Boca aparece inmediatamente detrás en esa estadística. En 1920, el club consiguió cinco títulos en 350 días: dos Campeonatos de Primera División, la Copa Competencia Jockey Club, la Copa Carlos Ibarguren y la Tie Cup Competition. Es decir, el propio Xeneize tiene el segundo mejor registro histórico y ahora cuenta con la posibilidad de reducirlo a una fracción de ese tiempo.

Después de asegurarse la Liga por la Tabla Anual, Boca afronta una seguidilla de definiciones que podría desembocar en una marca sin precedentes: ganar cinco títulos oficiales en apenas 43 días. X

El tercer lugar corresponde a Alumni, que entre 1906 y 1907 necesitó 374 días para completar cinco conquistas. River Plate aparece cuarto, con 405 días entre 1941 y 1942, durante la época de La Máquina, mientras que Independiente ocupa el quinto puesto con 469 días entre 1938 y 1940.

Vélez Sarsfield también figura entre los clubes que consiguieron cinco títulos en menos tiempo: necesitó 483 días durante su ciclo dorado de los años noventa. Más recientemente, Estudiantes de La Plata alcanzó esa cantidad de trofeos en un período de 738 días, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Los registros históricos de los cinco títulos

Club Período Días

Racing 1917-1918 283

Boca 1920 350

Alumni 1906-1907 374

River 1941-1942 405

Independiente 1938-1940 469

Vélez 1995-1997 483

Estudiantes 2023-2025 738

San Isidro 1909-1913 1.470

Huracán 1922-1926 1.715

San Lorenzo 1923-1928 1.827

Lomas Athletic 1893-1898 1.876

Arsenal 2007-2013 2.142

Roario Central 1913-1920 2.604

Belgrano Athletic 1899-1907 2.962

Lanús 2007-2017 3.352

Newell's 1988-2013 9.160

Argentinos Juniors 1984-2010 9.275

El profesionalismo también tiene una marca propia para Boca. Durante el ciclo de Alfio Basile, el equipo consiguió cinco títulos en 379 días, entre la Recopa Sudamericana de 2005 y la edición de 2006. Aquella etapa también incluyó otras grandes conquistas internacionales y locales que consolidaron uno de los períodos más exitosos de la historia del club.

La posibilidad de diciembre, sin embargo, llevaría ese antecedente a otra dimensión. Incluso si Boca no consigue ganar las cuatro competencias que todavía tiene por delante, sumar tres de esos trofeos le permitiría establecer una nueva secuencia de cinco títulos tomando como punto de partida la Supercopa Argentina del 1 de marzo de 2023.

Pero el objetivo máximo está a la vista: cinco vueltas olímpicas en 43 días. Si logra completar la hazaña, Boca no solamente superará su propio registro de 1920, sino que también dejará atrás por 240 días la histórica marca de Racing. Un récord centenario que podría cambiar de dueño antes de que termine 2026.