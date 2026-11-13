Messi vuelve al Monumental: se confirmó el amistoso entre River y el Inter Miami + Agregar ámbito en









El excapitán de la Selección argentina encabezará al conjunto estadounidense en un duelo inédito durante la pretemporada de verano.

Messi vuelve a jugar en Argentina y el Monumental, esta vez vistiendo la camiseta del Inter Miami. Mariano Fuchila

River Plate confirmó formalmente este viernes que recibirá a Inter Miami en el estadio Monumental, en un encuentro amistoso que se disputará en enero de 2027. El evento será la primera oportunidad en la que Lionel Messi dispute un partido oficial a nivel de clubes en Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El choque internacional se dará en el marco de la pretemporada del conjunto estadounidense y servirá como preparación para ambos planteles de cara a las competencias oficiales del próximo año.

"Un encuentro monumental", el amistoso entre el Inter Miami y River Bajo el lema “Un encuentro Monumental” y con la organización de la empresa COC Global, el partido se jugará en enero de 2027. La llegada del conjunto de la Florida se dará en pleno armado de su pretemporada, siendo la primera gira formal del equipo estadounidense por territorio argentino.

Para la Pulga significará un regreso muy especial al estadio Monumental, donde el pasado 6 de octubre disputó su último encuentro con la camiseta de la Selección Argentina en el recordado amistoso frente a Benín. Además de la presencia estelar del rosarino, el choque promete contar en cancha con otras figuras de jerarquía internacional que integran el plantel de las Garzas como Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul.

Cuándo se juega el partido: día, horario y cómo verlo en vivo El amistoso internacional entre River e Inter Miami se disputará el martes 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental, en el cierre de la pretemporada del conjunto millonario y como previa de su participación oficial en el Torneo Apertura.

Las autoridades de ambas instituciones confirmaron que los detalles operativos, el horario del encuentro y los mecanismos para la venta de entradas se darán a conocer próximamente a través de sus canales oficiales. Se espera una alta demanda para conseguir los tickets debido a la expectativa que genera ver al capitán campeón del mundo jugando a nivel de clubes en la Argentina.