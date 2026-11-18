Venta de entradas para el cuarto show de U2 en River Plate: precios, ubicaciones y dónde comprar + Agregar ámbito en









The Greatest Show on Earth World Tour marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour.

U2 vuelve a la Argentina en 2027.

U2 se prepara para hacer historia con cuatro estadios River Plate. Después de agotar las funciones del 23, 25 y 27 de marzo de 2027, la banda irlandesa anunció, con producción de DF Entertainment, una cuarta y última fecha para el 29 de marzo, que marcará el cierre de su paso por Latinoamérica en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour.

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El furor por el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a la Argentina después de casi una década superó todas las expectativas: más de un millón de personas en fila virtual, una demanda que triplicó la capacidad disponible, y tres Monumentales agotados en tiempo récord. Ahora, U2 confirma una última oportunidad para ser parte de un reencuentro histórico sin precedentes. Y esta vez es definitivo: por el cronograma internacional de la gira, no habrá posibilidad de sumar nuevos shows.

Cómo y dónde comprar las entradas para el cuarto show de U2 en River Plate Las entradas para el show del 29 de marzo estarán disponibles únicamente a través de All Access a partir de hoy miércoles 18 de noviembre a las 13:00, con hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Las funciones tendrán lugar el 23, 25, 27 y 29 de marzo de 2027 en el Estadio Monumental. Precios y ubicaciones para los shows de U2 en River Plate El mapa de ubicaciones y los precios para las dos fechas en River ya están disponibles.

RED ZONE - $700.00 + s/c

PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c

CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c

PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c

PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c

GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c Los precios para los shows de U2 en River. Con estas cuatro noches en el Monumental ante más de 300.000 personas, U2 se suma a un grupo selecto de artistas que llenaron River noche tras noche en una misma visita, como Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y The Rolling Stones.

El 29 de marzo tendrá, además, un peso especial: será la última noche de U2 en Latinoamérica. La gira de los 50 años, que arranca en Ciudad de México y sigue en San Pablo, tendrá su final regional en el Monumental. Una despedida entre una banda que nunca dejó de apostar a lo más alto en vivo y el público argentino que siempre responde con pasión. The Greatest Show on Earth World Tour marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour. La gira llega en un momento especial: la celebración de sus cinco décadas de historia y el lanzamiento de Carnaval de Luz, su primer álbum de material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017) y el número 16 de su discografía. Para esta nueva etapa, la banda prepara la producción más ambiciosa de su trayectoria, con una puesta en escena de escala inédita que promete convertirse en la más impactante que haya recibido el Estadio River Plate. El nombre de la gira no es casual. Detrás de The Greatest Show on Earth –”el mejor show de la Tierra”– hay una declaración de intenciones que refleja la ambición de los cuatro músicos irlandeses después de medio siglo juntos. A esta celebración se suma Beck, uno de los artistas más versátiles e influyentes del rock alternativo, que acompañará a U2 como invitado especial. Con una carrera marcada por la experimentación y una capacidad única para cruzar géneros, el músico estadounidense aportará su universo sonoro a cuatro noches que reunirán a dos nombres fundamentales de la música contemporánea.