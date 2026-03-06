La chicana de Donald Trump a Messi: "¿Quién es mejor? ¿Vos o Pelé?"

El presidente estadounidense destacó el impacto del capitán en el fútbol del país y resaltó que logró ganar títulos pese a la gran presión por su llegada.

En diciembre pasado, el Inter Miami se convirtió en campeón de la MLS por primera vez en su historia.

La visita del Inter Miami a la Casa Blanca dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Durante la recepción oficial al equipo campeón de la Major League Soccer (MLS) , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , protagonizó un momento distendido con Lionel Messi que combinó elogios y humor .

En medio de su discurso, el mandatario destacó el impacto que tuvo el capitán argentino desde su llegada al fútbol estadounidense y recordó a una de las mayores leyendas del deporte: Pelé . Y, sobre el brasileño, le lanzó una pregunta directa frente a los presentes: "¿Quién es mejor?" .

La delegación del Inter Miami CF fue recibida en la Casa Blanca luego de conquistar el primer título de la MLS en la historia del club.

El evento forma parte de una conocida tradición en el deporte estadounidense: los campeones de las principales ligas profesionales, como la NFL, la NBA o la MLB, suelen ser invitados a Washington para ser homenajeados por el presidente .

La visita contó con la presencia de dirigentes, jugadores y autoridades del equipo. Y, en esta ocasión, el foco estuvo puesto especialmente en Messi , quien desde su llegada transformó la imagen internacional del equipo y del torneo.

Trump destacó justamente ese impacto al recordar el revuelo que generó su presencia Florida y cómo logró responder a las expectativas. "Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, '¡qué increíble!', decían todos... pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó", detalló.

Embed - The White House on Instagram: "CHAMPIONS. " View this post on Instagram

"Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras... y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble", añadió.

Además, reconoció el desempeño de Javier Mascherano, al que describió como “fenomenal entrenador”, y mencionó la participación de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, con quien al momento de saludarlo sorprendió al soltar: “¿No tienen jugadores con mal aspecto?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2029698701552226554?s=20&partner=&hide_thread=false "¿TIENEN ALGÚN JUGADOR FEO EN ESTE EQUIPO?"



El saludo de Donald Trump a De Paul, durante el reconocimiento que recibió Inter Miami en la Casa Blanca. pic.twitter.com/D04Tb4If7W — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2026

Durante el acto, el mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número 47 en la espalda, en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos; junto a una pelota de fútbol y un reloj marca Tudor personalizado.

También estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, la jefa de Gabinete, Susie Wiles, quien recibió una camiseta de la institución, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026 y demás funcionarios.

trump messi 1

La pregunta de Trump a Messi y la repuesta del jugador

El momento más comentado de la visita ocurrió cuando Trump decidió improvisar una comparación histórica frente a los jugadores y dirigentes del club. En medio de su discurso, recordó que había visto a Pelé cuando el brasileño era parte del New York Cosmos durante la década de 1970.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé... Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí... Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno", señaló el presidente.

El comentario fue recibido con sonrisas por parte de los integrantes del equipo. Messi, que suele evitar comparaciones públicas con otras leyendas, respondió con su habitual perfil bajo y solo se rio.