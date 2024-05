Inter Miami salío contra la regla que sacaó 2 minutos de la cancha a Lionel Messi

El club de los hermanos Más y David Beckham rompió el silencio y se mostró en contra de la reglamentación de la MLS: "No viene de la FIFA".

La victoria de Inter Miami por 3 a 2 con gpoes de Rojas, Luis Suárez y Benjamin Cremaschi, hizo que la protesta pública de Messi no causara tanto revuelo. Sin embargo no impidió la moletiaen el seno de la institución de Miami que le respondió a la MLS con un duro comunicado.

La cara de incredulidad de Lionel Messi que tras ser atendido por una fuerte falta que recibió, tuvo que estar fuera del campo 2 minutos por una nueva reglamentacion de la MLS que no contempla la FIFA.

“Nosotros lo que hablamos es que las reglas no pueden ser blanca y negras, tienen que haber una libre interpretación, sobre todo con esto que está siendo una prueba en esta liga. No es algo que venga de la FIFA es una prueba que se está haciendo y tiene que haber una interpretación. En el caso de Leo, estamos perdiendo el partido dos a cero, hay un choque con dos jugadores y ustedes (prensa) saben que Leo es el jugador que menos tiempo hace y el que menos tiempo se queda tirado en el piso. Tiene un dolor, tiene que salir por un choque y nosotros no vamos a hacer tiempo, queremos ganar el partido. Ahí tiene que haber una interpretación de la regla”, afirmó Javier Morales, asistente técnico de Inter Miami.

Juega Inter

Por otra parte, Inter Miami enfrentea a Orlando City en el Inter&Co Stadium, hoy, desde las 20.30 horas, por una nueva jornada de la MLS 2024, en el denominado popularmente "Clásico del Sol" o "Derbi de Florida".

El historial entre ambos está igualado con 5 victorias por lado y 4 empates, para un total de 14 enfrentamientos entre los equipos del mismo estado.

Las Garzas aplastaron por 5-0 a Orlando en febrero de 2024, la última vez que se vieron las caras, con dobletes de Messi y Suárez.