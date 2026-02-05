Sergio Costantino habló de la crisis económica y el futuro de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo , Sergio Costantino , realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación institucional y económica que atraviesa el club, al reconocer que la entidad se encontraba prácticamente paralizada cuando asumió la conducción.

“Hay que hablar con la verdad y entre todos estamos sacando al club adelante” , sostuvo en declaraciones radiales.

En ese sentido, Costantino fue contundente al describir el escenario con el que se encontró: “En septiembre de 2025 se cerró la llave del club y no se pagó nada. Dimos operatividad al club hasta de forma bancaria, que no la tenía” , explicó en DSports Radio, en referencia al período de acefalía y crisis que atravesó San Lorenzo antes de la actual conducción.

El presidente valoró especialmente el acompañamiento de los socios para levantar las inhibiciones que pesaban sobre la institución y aseguró que esos aportes serán restituidos: “Le agradecemos a los socios que colaboraron para levantar las inhibiciones y les devolveremos el dinero. Es nuestro deber”.

Además, confirmó la existencia de compromisos pendientes: “Hay una deuda con Tinelli y está registrada en los balances. A futuro, la idea es cumplirles a todos: ex jugadores, proveedores o quien sea”.

Costantino también se refirió a su rol personal dentro del club y al vínculo con los hinchas, marcando distancia con gestiones anteriores: “Aprendí a no creérmela, soy socio e hincha como cualquiera. Tengo la misma platea y cochera de siempre. Hablo y pongo la cara con todos”, y reconoció que “el hincha está desgastado por una falta de credibilidad importante”, algo que —según sostuvo— solo se revierte “estando y trabajando”.

Con vistas al futuro institucional, el dirigente dejó entrever su intención de continuar al frente del club tras las elecciones del próximo 30 de mayo: “Estoy enfocado en el día a día y en revertir la situación. Pienso en la gestión diaria y sentar las bases para un próximo gobierno”, aunque aclaró que el debate debe trascender los nombres propios: “Debemos discutir el club que queremos y proyectar un futuro más allá de las personas”.

Por último, Costantino abordó el mercado de pases y explicó la postura adoptada ante las ofertas recibidas por futbolistas del plantel. “Defendimos el patrimonio porque no estábamos de acuerdo con lo ofrecido por River Plate y Boca Juniors”, indicó sobre los casos de Romaña y Cuello.

Además, confirmó que “Altamirano y Herazo son jugadores del plantel hasta que aparezca algo” y adelantó que la dirigencia evalúa dar a otros futbolistas a préstamo para equilibrar el plantel y las finanzas.