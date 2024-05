Italia quiere imitar al de Reino Unido y proyecta un regulador para fiscalizar el fútbol

La Serie A ya rechazó “unánimemente” la propuesta del Ejecutivo de crear una agencia que supervise las finanzas de los clubes de la Serie A, B y C, pudiendo decidir las inscripciones a las competiciones. Además, también afectaría al básquetbol..

El Inter gana en el ‘calcio’ pero tambalea en el banco: u$s 615 millones perdidos desde la pandemia del Covid.

Además, la nueva agencia tendría que atender al particular contexto del calcio, donde la Serie A, la Serie B (Segunda) y la Serie C (Tercera), las tres principales divisiones, las gestionan tres entes diferentes. Por ahora, el plan se circunscribe a un borrador que será discutido próximamente.

lautaro martinez inter.jpg Lautaro Martíbez capitán y figura de un Inter campeón, pero que en las finanzas no le va tan bien como en lo deportivo. Reuters

Por su parte, el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, aseguró que “todavía no se hizo ninguna reforma, pero espero que se haga en los próximos meses, sin intereses particulares y con la debida educación institucional”. Y añadió: “He visto mucha agitación sobre el tema y también algunas imprecisiones en cuanto al ataque a la autonomía. Me hubiera gustado ver la misma agitación cuando se condonaron deudas fiscales de clubes profesionales por más de 100 millones sólo en los dos últimos años. Los controles no detuvieron algunas realidades ni alertaron sobre algunas situaciones críticas”.

Aprobado en Inglaterra

A fines de marzo pasado, el Parlamento británico aprobó el Football Governance Bill, el proyecto de ley para crear el Regulador Independiente del Fútbol (IFR, por sus siglas en inglés) masculino, un organismo autónomo del Gobierno y de las autoridades propias que rigen este deporte.

"El IFR tendrá poderes robustos para mejorar la sostenibilidad financiera de los clubs, asegurar la resiliencia financiera en las ligas [profesionales] y salvaguardar el patrimonio del fútbol inglés", explicó Downing Street en un comunicado.

Uno de los aspectos más polémicos será su capacidad para multar con un máximo del 10% de los ingresos anuales, en el caso de quebrantamiento de las normas, entre las que figura no proporcionar la información solicitada. El proyecto de ley se convertirá en ley antes de las elecciones, que están previstas (aunque no convocadas) para el próximo otoño.

El IFR será competente para la National League (el último escalón de la pirámide), la EFL (de la segunda a la cuarta categoría) y la propia Premier League, la principal competición. Otorgará las licencias, para lo que será obligatorio cumplir ciertas condiciones financieras, de gobernanza y de participación de los seguidores. Las entidades deberán demostrar garantías financieras para obtener y mantener la licencia.

El nuevo regulador -en Reino Unido los hay específicos sobre energía, aeropuertos, banca o medios, entre otros- realizará controles sobre los propietarios y los directivos de los clubs y deberá aprobar los cambios de accionariado, pero no podrá impedir que los Estados puedan ser propietarios en última instancia, como sucede con el Manchester City o el Newcastle.