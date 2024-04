Serie A: cuatro equipos grandes de Italia facturaron u$s1.277 millones en 2022-2023

De los cuatro mejores clasificados de la competición italiana la temporada pasada, Milán es el equipo que más facturó, con casi u$s 426 millpnes. Lazio e Inter cerraron la temporada en rojo.

Napoli alcanzó el mayor resultado neto de la historia de la Serie A. Cerró la temporada 2022-2023 con un beneficio neto de u$s 84,8 millones, revirtiendo los números rojos de la temporada anterior,

Por otro lado, sólo Napoli y Milán lograron finalizar la temporada 2022-2023 con ganancias con u$s 84,8millones de beneficio y u4S 6,5 millones, respectivamente . El segundo clasificado ha perdido u$s 31,3millones, mientras que los nerazzurri han tenido un déficit deu$s90,8millones. Los costos agregados de los cuatro grandes de la pasada temporada sumaron u$sd1.022 millones, de los cuales el 64,8% fueron destinados a gastos del plantel.

El resultado negativo se dio pese a ingresar 3.500 millones de euros, un incremento del 16% respecto a los registros de la temporada 2021-2022, cuando se elevaron hasta 3.000 millones de euros. El dato de 2022-2023 se convierte en el mayor de la historia, por encima de los u$s3.600 millones facturados en conjunto en 2018-2019.

Scudetto con resultados

Napoli cerró la temporada 2022-2023 con un beneficio neto de u$s84,8 millones, revirtiendo los números rojos de la temporada anterior, que se elevaron hasta u$s52,2 millones. Con esta consecución, Napoli alcanzó el mayor resultado neto de la historia de la Serie A.

Los ingresos del conjunto presidido por Aurelio De Laurentiis se elevaron hasta u$s 382,2 millones, más del doble que los registrados a 30 de junio de 2022. Los costos se mantuvieron estables entre ambos cursos, alrededor de u$s255 millones.

La venta de los derechos audiovisuales fue la principal fuente de ingresos del conjunto de Nápoles, reportando al equipo hasta u$s171 millones, de los cuales u$s83,2 millones corresponden a los derechos televisivos de la Serie A, y u$s81,6 millones los pagó la UEFA, tras llegar a cuartos de final de la Champions League.

Por otro lado,Napoli generó plusvalías por u$s 84,7 millones derivadas de la venta de Kalidou Koulibaly a Chelsea, Fabián Ruiz a París Saint-Germain, Andrea Petagna a AC Monza y Sebastiano Luperto a Lille OC, entre otros.

napoli.jpg San Diego Uniíón - Tribune

Lazio, traspasos caros en la liga de Italia

El club romano, que disputó la Champions League 2022-2023, perdió u$s31,329,5 millones tras reducir sus ingresos por los fichajes realizados en este periodo y, por otro lado, por las pocas salidas del Olímpico de Roma.

El arquero proveniente del Granada , Luís Maximiano por u$s 11,1 millones y Nicolò Casale, contratado en la misma liga al Hellas Verona por ocho millones de euros, han sido los traspasos más caros realizados por Lazio en la temporada 2022-2023.

No obstante, su negocio ordinario creció hasta u$s157,5 millones, en gran parte, gracias a los derechos televisivos, por los que ingresó u$s 108,5102 millones, un 19% más que en el curso anterior. Por otro lado, el ticketing en el Olímpico ha aportado 17,9 millones al club, lo que supuso un crecimiento del 70% interanual.

El único punto en donde flaqueó en el conjunto presidido por Claudio Lotito fue en el de los patrocinios, ya que han representado un ajuste del 13%, hasta u$s 220,2 millones respecto a la temporada anterior

Inter en rojo

El conjunto neroazzurro reduciendo la temporada 2022-2023 reduciendo un 35% sus pérdidas, sin impedir que siga vistiéndose de rojo, hasta u$s 90,4 millones. A pesar de llegar a la final de la Champions League de la pasada edición, que le hreportó cerca de u$s 106,4 millones, no fue suficiente para equilibrar sus cuentas.

La facturación total del conjunto italiano se elevó hasta u$sd 410,6 millones, a lo que se suman u$s 26,6 millones correspondientes a los ingresos derivados de traspasos de André Onala, Lorenzo Pirola y Giovanni Fabbian, entre otros.

El ticketing fue otro factor determinante para la mejora del volumen de negocio de Inter la temporada pasada, disparando sus ingresos por este concepto hasta u$s 87,1 millones , registrando un récord histórico.

La venta de derechos audiovisuales europeos dejó en las arcas del equipo milanista hasta u$s 209 millones, la mitad de todos los ingresos, mientras que el área de comercial conrtibuyó con u$s 114,3 millones, a lo que aún se deberán sumar u$s 23,4 millones correspondientes a los impagos de la empresa de criptomonedas Digitalbits.

La valoración del equipo neroazzurro rebasó la barrera de los u$s 1.64 millones tras la pasada edición de la Champions League, en la que el conjunto entrenado por Simone Inzaghi alcanzó la final de la competición continental europea, cayendo ante Manchester Citypor 1 a 0.

MILAN.jpeg Milanb, cuarto clasificado de la Serie A en la temporada 2022-2023, fue el otro club, junto a Napoli, que cerró la temporada con beneficio. 2playbooks

Milán con beneficios

El conjunto rossonero, cuarto clasificado de la Serie A en la temporada 2022-2023, fue el otro club, junto a Napoli, que cerró la temporada con beneficio.Milán regitró un beneficio neto de u$s6,5 millones, tras casi veinte años encadenando pérdidas.

Los de San Siro acumulaban u$s 101,8 millones de pérdidas desde la temporada 2013-2014 y, desde 2005-2006, Milán no cerraba en beneficios, cuando registró números negros por u$s 2,5 millones.

La facturación del club aumentó un 35% interanual, impulsada por los patrocinios y el área comercial. Milán renovó a Emirates como main sponsor a razón de u$s 32 millones por temporada, acercándose al desembolso de Puma como patrocinador técnico del equipo. En el ámbito deportivo, el club alcanzó las semifinales de la Champions League, sin haber trascendido los ingresos derivados de su andadura europea.

Otro factor clave ha sido el merchandising de los rossoneri, que fue el que más dinero movió de los cuatro grandes de la temporada, hasta u$s 155,7 millones. Por otro lado, desde que RedBird se hizo con el club, la estadounidense aumentó los fondos propios del equipo hasta u$s 188 milloness, lo que equivale a un incremento del 35%. En línea con los buenos resultados de Milán, los propietarios proyectan un nuevo estadio.