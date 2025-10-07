Carlos Delfino, uno de los referentes del básquetbol argentino, anunció su retiro a los 43 años

Carlos Delfino, uno de los grandes símbolos del básquet argentino y último representante activo de la Generación Dorada, anunció oficialmente su retiro de la actividad profesional.

Carlos Delfino , uno de los grandes símbolos del básquet argentino y último representante activo de la Generación Dorada , anunció oficialmente su retiro a los 43 años.

Con su decisión, el alero santafesino pone punto final a una carrera de 27 años marcada por el talento, la resiliencia y los logros con la Selección argentina , donde fue campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Pekín 2008 .

El jugador surgido en Unión de Santa Fe disputó su última temporada con el Benedetto XIV Cento , de la Serie A2 italiana, cerrando una trayectoria que lo llevó desde sus primeros pasos en la Liga Nacional hasta brillar en la NBA.

Pasó por Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets , además de destacarse en Europa con clubes como Fortitudo Bologna y Baskonia .

Su recorrido con la camiseta “Albiceleste” fue muy importante, ya que además de los Juegos Olímpicos, obtuvo títulos continentales en el FIBA Américas 2011 y 2022.

En 2013 sufrió una grave lesión en el pie derecho que lo alejó más de mil días de las canchas y lo obligó a pasar por una decena de cirugías. Muchos pensaron que ese sería su final, pero Delfino volvió en 2017 para vestir la camiseta de Boca y, posteriormente, varios equipos europeos.

Esa perseverancia lo convirtió en un ejemplo, al punto de regresar a la Selección argentina con 41 años, un hecho poco común en el deporte profesional. Con su retiro, Delfino cierra una etapa dorada no solo en su vida, sino también en la historia del básquet argentino.