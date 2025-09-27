EA SPORTS FC 26 ya está disponible en todo el mundo: las novedades del juego y la sorpresa por las medias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo







La franquicia, antes conocida como FIFA, lanzó su nuevo juego para la temporada 2025-2026. El argentino y el portugués presentan la peor media en 20 años.

La nueva edición ya está diponible en todas las plataformas. EAFC

EA Sports presentó oficialmente el EA SPORTS FC 26, disponible en todas las principales consolas y plataformas —PlayStation 5 y 4, Xbox Series X|S y One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y la nueva Switch 2, además de EA Play—. El lanzamiento llega acompañado por la actualización de EA SPORTS FC Mobile 26, que suma contenidos especiales y un evento aniversario pensado para la comunidad global de fans.

En el marco de la presentación del juego al mundo, Nick Wlodyka, SVP y Manager General de EA SPORTS FC, afirmó: “Estamos celebrando el poder de los jugadores y jugadoras para darle forma al futuro del fútbol con FC 26 y la actualización de FC Mobile 26. Estamos co-creando una comunidad global más dinámica y comprometida que nunca”.

Las novedades del EAFC 2026 Entre las principales novedades, se destacan dos configuraciones de jugabilidad: Auténtica, pensada para el modo Carrera con un enfoque más realista, y Competitiva, orientada a Ultimate Team y Clubes. Además, se incorporan Nuevos Arquetipos inspirados en ídolos históricos del fútbol, Desafíos en Vivo para Directores Técnicos, y un renovado Ultimate Team, con torneos, eventos en vivo y mejoras en Rivals y Champs.

El juego también suma optimizaciones gráficas, más de 100 rostros escaneados nuevamente, nuevas alineaciones tácticas y el esperado evento aniversario, con recompensas definidas por votación de los usuarios. Como extra, los jugadores podrán acceder a transmisiones en vivo de la MLS a través del portal FCM TV desde el 27 de septiembre, gracias a la alianza con Apple TV.

En paralelo, EA habilitó el Centro de Comentarios de FC, un espacio en Discord y en su sitio oficial para que los usuarios propongan cambios, reporten errores y se involucren en el futuro de la franquicia.

Messi y Cristiano, golpeados en las estadísticas de EAFC 26 Durante años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los dos jugadores más dominantes del universo EA Sports, imprescindibles en cualquier plantilla de Ultimate Team y símbolo de la saga. Sin embargo, EAFC 26 trajo un cambio de época: ambos aparecen con sus calificaciones más bajas en casi dos décadas. El astro portugués figura con 85 puntos, mientras que el campeón del mundo argentino alcanza los 86. Aunque siguen ubicándose en la élite, sus números distan de aquellos registros que solían superar con facilidad los 90. Esto no solo reduce su influencia en el campo virtual, sino que también los excluye de las animaciones exclusivas reservadas para los mejores del título. messi La carta de Ultimate Team del astro a sus 38 años. EAFC La comunidad gamer no tardó en encender el debate alrededor de la decisión de los desarrolladores. En ediciones previas, ambos recibieron versiones potenciadas que devolvieron su protagonismo, por lo que los fanáticos aún esperan un giro similar en esta temporada. Más allá de la discusión digital, lo cierto es que Messi y Cristiano mantienen un legado indiscutido en la historia del fútbol real. EAFC 26 podrá haber recortado sus medias, pero difícilmente borre el impacto de dos leyendas que redefinieron el deporte dentro y fuera de la cancha.