Jorge Almirón, tras la caída de Boca: "Esta derrota nos dejará enseñanzas"

Cuando se le preguntó sobre si el equipo comete errores en el juego aéreo, dijo que no veía "debilidades" en ese aspecto. "No nos hicieron goles de cabeza hasta ahora, había que tomar marcas" , declaró Almirón .

"El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Bendetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos falto de mitad hacia adelante", cerró.