Jorge Brito rompió el silencio y habló de todo: Enzo Pérez, Franco Mastantuono, Martín Demichelis y Marcelo Gallardo

"No hay nada sobre que algún jugador de Estudiantes venga a River" , exclamó Brito .

En una entrevista en ESPN, el mandatario del conjunto de Núñez no tuvo problema en aclarar todas las incertidumbres que mantienen en vilo a los hinchas del "Millonario".

Ante esto, Brito fue claro: "No hay nada sobre que algún jugador de Estudiantes venga. Somos herméticos, no queremos que se filtren informaciones. No hay conversaciones con él".

"Es muy querido acá, vino a ver un partido, pero no hay nada sobre eso", exclamó.

Asimismo, se refirió a los próximos pasos del equipo "millonario" en este mercado de pases.

"Ahora no estamos metidos en negociaciones, pero no niego que, si surge una oportunidad y está a la altura de lo que quiere el técnico y lo que el club puede, veremos", sentenció.

Además, destacó la influencia del entrenador Marcelo Gallardo en los jugadores que llegaron recientemente al club.

"Con Gallardo pudieron venir otros futbolistas, que sin él no se hubiesen dado", añadió.

Además rechazó que su viaje a España hace algunas semanas fuera por razones vinculadas con la futura venta de Franco Mastantuono.

"No hubo ninguna negociación con Real Madrid. A Patanian tampoco lo vi porque él estaba en Barcelona. El jugador está en pleno desarrollo. Ni él ni nosotros tenemos apuro en que se vaya al exterior. Es seguro que la va a romper cuando vaya afuera, pero no hubo charlas por ese tema", comentó sobre la joya de 17 años.

La final de la Libertadores en Buenos Aires

Con respecto a la posibilidad de que el Monumental sea sede de la final de la Copa Libertadores, el dueño del banco Macro indicó: "Contra Talleres demostramos que podemos recibir visitantes. Y ante Colo Colo, en cuartos de final, dependemos de las autoridades de la ciudad y en la ida en Chile".

A su vez, se mostró optimista de la decisión final por parte de los directivos de la Conmebol.

"La final de la Libertadores será el 30 de noviembre y tuvimos todas las reuniones al respecto. Anunciaron (Conmebol) que se jugará en Buenos Aires, pero no sabemos si decidirán que se haga en el Monumental o bien en otro estadio. Estamos preparando todo para que sea acá", aseveró.

El Superclásico ante el conjunto "Xeneize"

La fecha del partido decisivo entre ambos conjuntos todavía no está definida, pero ya existieron algunas conversaciones sobre cuando se llevaría a cabo el encuentro correspondiente a la vigesimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"El Superclásico ante Boca se está programando en teoría para jugarlo el sábado 21 de septiembre, pero no está cerrado", expresó el empresario.

Demichelis y Gallardo, según Brito

Por último, Brito habló acerca de la salida del entrenador Martín Demichelis: "Dejó muy lindas huellas, tres títulos en un año y medio, buen balance contra Boca, pero a veces toca tomar esta clase de decisiones, que no son simpáticas. Definimos que, por diferentes cuestiones, era hora de cambiar de ciclo".

Por otro lado, contó cuando comenzaron las negociaciones para la vuelta del "Muñeco" y como se gestionó la misma.

"Mi primera reunión con Gallardo fue el lunes siguiente de que se fue Demichelis, quería aclarar eso, porque se dijeron muchas cosas, que habíamos hablado antes", remarcó.

Y añadió: "A Gallardo lo conozco desde 2012. Esta es una segunda etapa como técnico, no la continuidad de un proceso. Es un gran sueño tenerlo otra vez con nosotros. Igual para mí, porque soy hincha del club, como todos".