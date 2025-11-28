José Chatruc sufrió un duro robo: le quitaron medallas históricas y un reloj de "Mostaza" Merlo + Seguir en









El exfutbolista reveló que sufrió un asalto en su domicilio, en la zona de Palermo, donde se llevaron objetos de gran valor sentimental y económico.

El exfutbolista José Chatruc sufrió un robo en su departamento, en el barrio porteño de Las Cañitas. Los ladrones aprovecharon e ingresaron mientras él no estaba, a través del balcón, y se llevaron objetos de gran valor sentimental.

Entre las pertenencias que le sustrajeron se destacan dos de las medallas más importantes de su carrera: la de Racing campeón del Torneo Apertura 2001 y la de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002.

Pero eso no fue todo. Además, le robaron un reloj Rolex vintage que le había regalado Reinaldo “Mostaza” Merlo, su exentrenador.

“Ayer cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo Campeon 2002, de la Sudamericana, dolor, dolor. Estoy viendo si no me robaron también una de Racing 2001, espero que no, una medalla de oro muy linda”, dijo en un primer video que grabó.

Minutos después, confirmó la peor noticia: “Todo tirado. Oficialmente está perdida la medalla de Racing Campeón 2001”. Y completó: “Tengo que decir que tambien me robaron el Rolex que me había regalado Mostaza, vintage.”

