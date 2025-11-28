El pintoresco pueblito de Córdoba que es perfecto para conectar en la naturaleza en tus próximas vacaciones

Se aproximan las vacaciones de verano y este sitio es ideal para el turismo debido al sinfín de actividades que les ofrece a sus visitantes.

Este rincón de Córdoba deja enamorados a sus visitantes por su encantador entorno natural.

Córdoba cuenta con un sinfín de ofertas para el turismo , ya que es una provincia que goza de varios lugares capaces de ofrecer múltiples actividades para sus visitantes. Los principales destinos son los que más público atraen, pero hay ciertos sectores que aún no gozan de tanta popularidad.

Esta ubicación en particular invita a la gente a conectar verdaderamente con la naturaleza en todo su esplendor. Además, brinda una conexión con su propia cultura que maravilla a quienes se aventuran a conocerlo.

Nono está en el Valle de Traslasierra, en el sector oeste de Córdoba . Se encuentra entre Villa Dolores y Mina Clavero y forma parte de una zona donde las sierras se combinan con ríos que nacen en altura y atraviesan los pueblos de la región.

Este lugar es ideal para las vacaciones de verano, ya que cuenta con una playa ideal para refrescarse.

La ubicación lo vuelve accesible y al mismo tiempo lo mantiene rodeado de paisajes amplios, con sectores donde predominan los balnearios naturales y los senderos que avanzan entre vegetación serrana.

Nono ofrece varias actividades vinculadas al turismo de naturaleza . Una de las más buscadas es recorrer sus balnearios , especialmente los que se forman a lo largo del río Chico y el río de los Sauces , conocidos por sus pozas de agua limpia y sectores con arena fina.

Otra propuesta muy elegida son las caminatas por senderos de baja dificultad que permiten observar cerros, arroyos y miradores. Entre las opciones familiares también destaca el tradicional Museo Rocsen, un espacio cultural reconocido en toda Traslasierra por su colección amplia y llamativa.

El pueblo suma además ferias artesanales, plazas arboladas y un ambiente que invita a pasear sin apuro. La oferta gastronómica creció en los últimos años, con casas de comida que priorizan productos regionales como quesos, dulces y platos serranos.

Cómo ir hasta Nono

Desde la ciudad de Córdoba se llega por la ruta provincial 34. El recorrido atraviesa Pampa de Achala y desciende por las Altas Cumbres, un camino panorámico que conecta directamente con Traslasierra.

Quienes viajen desde otras provincias pueden ingresar por la ruta nacional 38 o por la ruta 20 y enlazar luego con los accesos que llevan a Mina Clavero y Nono. También hay servicios de ómnibus que salen desde Córdoba y llegan de manera directa al pueblo.