Tremendo cruce: Ruggeri le pegó a Grabois por los cortes y el dirigente social le respondió en las redes

Ante el silencio de sus compañeros, Ruggeri continuó dirigiéndose hacia el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “¡Grabois, que nos cortás la calle todo el año. Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle. Dale, déjense de joder! ¿Qué te metés con la gente, qué tiene que ver? El que trabajó, se ganó la guita ¿y qué? ¿No va a vivir bien? Qué tenemos que hacer, a ver. Los argentinos siempre retrocedemos”, concluyó sin ocultar su enojo.

Rápidamente sus dichos tomaron repercusión en las redes sociales, y se volvió tendencia en Twitter con miles de usuarios apoyando su postura. Esto molestó tanto al propio Grabois que salió a responderle con todo al exfutbolista.

El dirigente social utilizó su cuenta de Twitter para dirigirse a Ruggeri: "Mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan. Muchas veces los que tienen todo no pueden entender que la prioridad deben ser quienes no tienen nada", respondió Grabois.