Boca presentó a sus dos primeros refuerzos y toma aire en el mercado: entre viejos anhelos y rechazos a River

Tras firmar sus contratos y entrenarse por primera vez, Santiago Ascacíbar y Ángel Romero fueron presentados en el Xeneize.

Riquelme está feliz: Boca tiene sus dos primeros refuerzos.

Boca Juniors presentó oficialmente a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como nuevos refuerzos en una conferencia de prensa realizada tras la firma de sus contratos y su primer entrenamiento con el plantel profesional, en una jornada que marcó el inicio formal de una nueva etapa para ambos futbolistas.

Los dos jugadores llegaron al Xeneize como los primeros movimientos en el mercado de pases, con el objetivo de aportar experiencia, jerarquía y competitividad, uno desde el mediocampo y el otro en el frente de ataque. En sus primeras declaraciones, dejaron en claro la importancia que tiene este paso en sus carreras y la ambición con la que desembarcan en el club de la Ribera.

Ángel Romero y su primera impresión en Boca: "Vengo a un club enorme" El primero en tomar la palabra fue Ángel Romero, delantero paraguayo que arribó desde Corinthians, quien no ocultó su emoción por vestir la camiseta azul y oro. “Vengo a un club enorme, con una hinchada que se respeta en todo el mundo. Llego con hambre, compromiso y muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2016271324558110979&partner=&hide_thread=false Ángel azul y oro pic.twitter.com/maATOXdKkz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026 Además, el atacante recordó un episodio de su juventud que lo vincula desde hace años con Boca. Contó que, siendo muy joven, se presentó junto a su hermano Óscar Romero para realizar una prueba en el club, aunque por cuestiones familiares no pudo concretarse su llegada. Ahora, varios años después, podrá cumplir ese viejo anhelo de jugar en la institución.

Santiago Ascacíbar: "A River no quería ir” Luego fue el turno de Santiago Ascacíbar, mediocampista con pasado en Estudiantes de La Plata, quien se mostró entusiasmado por el desafío deportivo que implica sumarse a Boca. En particular, destacó la posibilidad de compartir equipo con Leandro Paredes, a quien definió como una referencia indiscutida. “Con Leo se pueden hacer un montón de cosas. Todos saben la clase de jugador que es y todo lo que ganó. Tener un compañero así te hace mejorar y potenciar”, señaló.

¡Bienvenido al Único Grande, Ruso! pic.twitter.com/hmk84gTq4a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026 Ascacíbar también explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de sumarse al Xeneize y remarcó que su prioridad siempre fue Boca. "A medida que pasaban los días tenía cada vez más seguridad de estar acá. Quería venir y que se cierre", afirmó, y fue contundente al aclarar que su elección nunca estuvo condicionada por otras alternativas: "A River no quería ir". En cuanto a los números de camiseta, el volante utilizará el 25, mientras que Ángel Romero llevará la 29. Ambos fueron recibidos con entusiasmo por los hinchas presentes, que ya esperan verlos en acción. El delantero paraguayo, además, dejó en claro uno de sus grandes objetivos: "Me gustaría ganar un título acá con Boca, algo importante. Sería un objetivo muy lindo en mi carrera". Con la incorporación de Ascacíbar y Romero, Boca suma dos nombres de peso y se prepara para afrontar los próximos desafíos con la mirada puesta en seguir peleando títulos en el plano local e internacional, en un semestre que será clave para su adaptación y consolidación dentro del equipo.