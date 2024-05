Jugó en la selección argentina y quedó libre en Europa: ¿vuelve a River?

"Cuando salimos campeones de Europa (League), creo que eso fue lo que hizo que este club se meta de lleno en mi corazón. Es algo que no me voy a olvidar nunca, soy feliz haberle podido devolver aunque sea un poquito de lo que este club me dio a mí, de lo que me brindó (...) yo solamente tengo palabras de agradecimiento, no puedo decir otra cosa a este club, solamente gracias", cerró su comentario el zurdo.