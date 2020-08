Higuaín marcó para Juventus el día que igualaron su récord

Higuaín abrió el marcador (5m. PT) y Roma -donde también jugó Federico Fazio- lo revirtió con goles del croata Nikola Kalinic (23m. PT) y Perotti (44m. PT -p- y 7m. ST).

La "Juve" preservó a varios jugadores, entre ellos el portugués Cristiano Ronaldo -que estaba a cuatro goles de Immobile en la lucha por el Botín de Oro-, para el desquite del viernes próximo en Turín ante Lyon por la Champions League, y tampoco estuvo con el cordobés Paulo Dybala, lesionado.

Immobile no solo ganó el Botín de Oro sino que con su gol de este sábado (22m. PT) en la caída de Lazio ante Napoli por 3 a 1 alcanzó el récord de 36 tantos en una temporada de Serie A que tenía el propio Higuaín, precisamente en el equipo donde brillara Diego Maradona, en la temporada 2015-16.

El de Immobile es el tercer Botín de Oro para el fútbol italiano, tras los de Luca Toni (2005-06) y Francesco Totti (2006-07).

Anotaron los goles de Napoli el español Fabián Ruiz (9m. PT), Lorenzo Insigne de penal (9m. ST) -quien salió lesionado y es duda para el partido de Champions ante Barcelona del sábado próximo- y Matteo Politano (47m. ST). En Lazio jugó el tucumano Joaquín Correa.

Inter (con Lautaro Martínez) se quedó con el subcampeonato tras la victoria a domicilio ante Atalanta (Alejandro Gómez) por 2 a 0, con goles de Danilo DAmbrosio (1m. PT) y el inglés Ashley Young (20m. PT).

El conjunto de la ciudad de Bérgamo cortó una racha de 17 partidos sin perder (19 con los dos cruces de octavos de final de la Champions League ante Valencia). La última derrota había sido ante Spal, 2 a 1, por la vigésima fecha, el 20 de enero pasado.

Juventus, Inter y Atalanta clasificaron a la fase de grupos de la próxima Champions League.

Lazio irá a la pre Champions, pero podría quedar afuera si Napoli ganara la presente edición y Roma la Europa League, porque llevaría a ambos a la máxima cita y dejaría afuera al cuarto de la Serie A, ya que la UEFA no permite más de cinco equipos de un mismo país en esa competición.

Milan (Lucas Biglia estuvo en el banco de suplentes) venció a Cagliari (Giovanni Simeone) por 3 a 0, con goles del estonio Ragnar Klavan en contra (10m. PT), el sueco Zlatan Ibrahimovic (10m. ST) y el español Samu Castillejo (12m. ST).

En Cagliari el juvenil mediocampista Isaías Del Pupo, de 17 años, oriundo de la localidad El Socorro, partido bonaerense de Pergamino, estuvo nuevamente en el banco de suplentes, como el miércoles pasado en el triunfo ante Juventus.

Brescia y Sampdoria (con Gonzalo Maroni) igualaron 1 a 1, con goles de Ernesto Torregrosa de penal (29m. ST) y el francés Mehdi Leris (41m. PT), respectivamente.

Fabio Quagliarella, de Sampdoria, falló un penal (27m. PT) y su equipo terminó con 10 jugadores por la expulsión del noruego Kristoffer Askildsen (47m. ST).

