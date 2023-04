"Kun" Agüero criticó las deudas de Independiente y reveló su plan para salvarlo

"Estamos hablando de 30 millones de los míos. A (Oscar) Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si acuerdan también. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿Diez millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a (Nicolás) Tagliafico, a (Esequiel) Barco, a (Maximiliano) Meza, a (Lucas) Biglia" , disparó el ex jugador de la selección argentina en un directo en Twitch.

Posteriormente, se refirió a la posibilidad de involucrarse en el día a día del club: "Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. ¡En nadie! Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. Ojalá un día cambie mi cabeza y esté más tranquilo y pueda decir: ´Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí´".

A su vez, el ex Barcelona y Manchester City, entre otros, opinó sobre un paso clave, según su óptica, para empezar a levantar al club: "Lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol. Por más que vos consigas 100.000 sponsors y cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿Sabés lo que van a decir los sponsors? ´No voy a poner ni diez dólares en Independiente, si no ganan un partido´. Si vos dejás de lado el equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal".

"Lo que hacés con un jugador caro en tu equipo, lo protegés y no lo dejás ir. Se te está yendo un jugador que es bueno y, si dejás ir a todos los jugadores, no vas a ganar nunca. A esos jugadores que cobran bien, tenés que tratar de buscar una solución, que se quede, traer otros jugadores que puedan reforzar a esos y así armar un equipo que, por lo menos, pelee, entonces peleando el equipo puede llegar a subir y ahí nomás puede llegar a subir el presupuesto de sponsors. El tema es que debe mucha plata y nadie les cree", sentenció.