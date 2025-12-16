Lionel Messi cerró su paso por la India con una visita a un centro de conservación animal: las fotos + Seguir en









En el marco del GOAT Tour, el capitán argentino recorrió el centro Vantara junto a De Paul y Suárez, participó de rituales tradicionales y prometió volver al país.

Lionel Messi junto a un tigre en la India.

En el cierre de su paso por la India, Lionel Messi vivió una experiencia singular junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sus compañeros en el Inter Miami, durante el último tramo del GOAT Tour. En su jornada final en el país asiático, el capitán argentino visitó un centro de conservación de vida silvestre, donde recorrió áreas de rescate animal y protagonizó una postal impactante junto a un tigre.

La última parada del viaje tuvo lugar en la ciudad de Jamnagar, que se sumó a Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, las otras cuatro localidades que recibieron a los campeones de la MLS Cup 2025 durante la gira. Allí, Messi, De Paul y Suárez visitaron Vantara, un centro de conservación animal perteneciente al empresario Anant Ambani y a su pareja, Radhika Merchant.

messi india Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la India. Durante el recorrido, el rosarino pasó por los espacios de rescate, rehabilitación, conservación y cuidado de fauna silvestre, y participó de actividades junto al personal del lugar. En ese contexto, alimentó a elefantes, rinocerontes, okapis y jirafas, y fue fotografiado en una escena que rápidamente se volvió viral: Messi posando junto a un tigre, en una imagen que llamó la atención por su fuerza simbólica y visual.

Además de la visita al centro de conservación, los tres futbolistas del Inter Miami participaron de un ritual tradicional de la India conocido como Aarti, una ceremonia realizada con velas encendidas que representa la adoración a la luz y a las deidades. En ese marco, Messi también realizó una reverencia ante una imagen de Lord Hanuman, una de las figuras más populares del hinduismo, asociada a la fuerza, la sabiduría y la devoción.

messi india 2 Messi, De Paul y Suárez se despidieron de la India. La gira por la India no estuvo exenta de dificultades. El inicio del viaje estuvo marcado por incidentes en el estadio de Calcuta, que generaron momentos de tensión en la organización. Sin embargo, el cierre fue positivo y dejó abierta la puerta a un regreso futuro.

“Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante. Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias”, expresó Messi, quien se despidió del país con un mensaje de gratitud y la promesa de volver. La caótica visita de Lionel Messi en India Messi India Según consignó Times of India, numerosos asistentes denunciaron que no lograron verlo ni en el campo de juego ni en las pantallas gigantes, pese a haber esperado durante horas dentro del recinto. De acuerdo con medios locales, el campeón del mundo dio una breve vuelta al estadio para saludar al público y se retiró de inmediato, cuando estaba previsto que participara durante algunos minutos del evento. La situación desató la furia de varios espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de u$s100 por sus entradas. Durante los incidentes, los presentes lanzaron butacas y botellas al campo de juego y hasta hubieron intentos de invasión del terreno de juego. La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, salió rápidamente a pedir disculpas públicas. En redes sociales se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, y extendió también su pedido de disculpas a los hinchas que esperaban un espectáculo mayor tras haber pagado su entrada.