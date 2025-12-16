Claudio Tapia gana terreno en la FIFA y se llevó de Qatar una foto con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez + Seguir en









Mientras lleva adelante una disputa a cielo abierto con el gobierno de Javier Milei, el presidente de la AFA reafirma su poder en el fútbol mundial.

Claudio Tapia posó en Qatar junto a Infantino y a Alejandro Domínguez.

Horas después de que el Gobierno presentara una denuncia en su contra, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, viajó a Qatar para participar de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA y se llevó una foto con Gianni Infantino, máximo dirigente del fútbol a nivel mundial, y con Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL. Mientras sigue adelante con la cruzada con las autoridades nacionales, Tapia les a ambos "por el apoyo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Junto a Gianni Infantino, Mattias Grafström y demás autoridades en el marco de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA que llevamos a cabo en Doha, Qatar. Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial", había escrito más temprano el presidente de la AFA en sus redes sociales.

Desde la cuenta oficial de la AFA, destacaron en la misma línea: "Este martes en Doha, Qatar, se llevó a cabo el plenario de Reglas del Juego de la FIFA. Allí estuvo presente Claudio Tapia, Presidente de la AFA y de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA, junto a Gianni Infantino. Entre otras autoridades destacadas del mundo del fútbol, también participó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez".

Claudio Tapia reafirma su poder en el fútbol internacional Esta fue su primera participación formal en funciones como miembro de la FIFA, donde ejerce como representante de CONMEBOL. En octubre pasado, durante el Council de la FIFA se oficializaron cargos para distintos miembros de la AFA. Esta decisión refleja el avance que tuvo el fútbol argentino a nivel mundial, sobre todo después de ganar el Mundial de Qatar 2022.

Además de Tapia, los otros nombramientos fueron Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas (Comisión de Futsal); Luciano Nakis, titular de Armenio (Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones); Cristian Malaspina, secretario general de la AFA y presidente de Argentinos (Comisión de Asesoría Comercial y de Marketing); Federico Beligoy, a cargo de la Dirección de Arbitraje (Comisión de Árbitros); María Sylvia Jiménez, de la Liga Catamarqueña y vocal de la AFA (Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino), el histórico doctor Donato Villani (Comisión de Medicina) y Pablo Vázquez (Comisión de Estadios y Seguridad).

Por su parte, Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, y uno de los máximos referentes de la incipiente ”juventud tapista“, escribió: “Los representantes de Argentina en las Comisiones de la FIFA, en la antesala de la reunión del Consejo, acompañamos al Presidente Tapia en la cena de gala de los premios The Best. ¡Muchas gracias Presidente Gianni Infantino por tan cálido recibimiento!“.