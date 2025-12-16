Finalmente y tras largos meses de crisis institucional, San Lorenzo comienza a ver -lejos, muy lejos- la luz al final del túnel. Tras un intenso día de rosca y una reunión de Comisión Directiva citada a las 11 que terminó cerca de las 22 horas, hubo renuncias masivas, Marcelo Moretti dejó presidencia del club y este martes el "Cuervo" entró en acefalía.
Fin de una crisis, comienzo de otra: renuncias masivas, Marcelo Moretti dejó la presidencia y hay acefalía en San Lorenzo
Tras un día entero de idas y vueltas, la reunión de Comisión Directiva terminó con el presidente pasando a ex y con el fin de una oscura era dirigencial en Boedo. Ahora, se resta esperar los pasos a seguir.
