La advertencia que Jack Doohan le hizo a Franco Colapinto

Desde que se conoció esta noticia y el papel clave que jugó Briatore en la operación, surgieron especulaciones sobre una pronta promoción del argentino, especialmente cuando concluya el contrato inicial de Jack Doohan , que abarca solo las primeras carreras del calendario . Sin embargo, el australiano está decidido a no dejar pasar su oportunidad.

Entusiasmado por lo que viene, Doohan manifestó su optimismo: "Estoy muy emocionado por empezar, ya he pasado unos días estupendos con el equipo, es genial arrancar tan pronto. Espero que sean muchos más años exitosos en el futuro".

Jack Doohan.webp Jack Doohan aseguró que peleará por su lugar en Alpine. Archivo

James Vowles apuesta por el futuro de Franco Colapinto

El director de Williams, James Vowles, quien ha sido clave en el ascenso de Colapinto en la Fórmula 1, confía en que su llegada a Alpine es solo un trampolín para su futura titularidad.

“Creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad para Franco de asegurarse un lugar en las carreras de 2025 o 2026”, declaró durante una entrevista.

Si bien reconoció que Doohan merece tiempo para demostrar su valía, también dejó en claro que Colapinto está listo para asumir un puesto en la categoría: "A Jack hay que darle tiempo para que demuestre lo que vale. Es así de simple. Creo que a todos los pilotos hay que darles la oportunidad. Si, y es un si, no está en el nivel adecuado, Franco está allí y listo para correr".

Vowles también analizó el panorama general y destacó que la mejor opción para el pilarense es seguir esperando su momento en Alpine: "Mira la parrilla, esa es la mejor oportunidad para Franco, y mi trabajo en esto es asegurarme de que esté en la mejor situación posible".

"En Williams tenemos una gran alineación de pilotos al menos para los próximos dos años, así que no será con nosotros, si lo analizamos en su mayor parte. Así que es su mejor oportunidad de entrar", finalizó.

Cuándo y dónde sería el posible debut de Franco Colapinto con Alpine

Franco Colapinto aseguró, hace menos de una semana, su continuidad en la Fórmula 1 a través de un acuerdo de cinco años con Alpine. Este fichaje como piloto de reserva fue tendencia en redes y en los medios, no solo por la fecha tan cercana al comienzo de temporada, sino también porque era una unión que había sido muy especulada durante el año como posible opción.

Actualmente los dos asientos titulares están ocupados por Pierre Gasly, un piloto con mucha experiencia en la categoría y que viene de estar en la escudería francesa desde el 2023, y el novato Jack Doohan, que correría tras haber debutado en la última fecha del torneo de 2024. Sin embargo, las posibilidades del argentino para competir no son bajas, y su estreno podría ser más cerca de lo pensado.

Si bien, como se menciona previamente, Colapinto no está dentro de la alineación titular, uno de los dos pilotos tiene un contrato poco favorecedor en relación a su continuidad. Doohan, siendo el más inexperto de la escudería, tiene un arreglo por únicamente cinco carreras con Alpine, que se puede extender en caso de que muestre buenos resultados. Esto puede provocar una gran presión a un rookie tan joven, con solo 21 años. Por lo pronto, está deseoso de debutar como piloto principal en su país natal, el 16 de marzo en la primera carrera del calendario oficial de F1 2025.

Colapinto Alpine.jpg Franco Colapinto vistió por primera vez los colores de Alpine. Foto: Alpine

En el caso de que Jack no demuestre lo que los jefes de equipo están buscando y no rinda lo necesario, sería reemplazado por Franco a partir de la sexta carrera, siendo esta en Estados Unidos, en el Gran Premio de Miami. Cabe destacar que esta zona es una de las más populares entre argentinos que residen en el exterior, por lo que no le faltaría hinchada para afrontar lo que sería su primer competencia desde el 2024.

