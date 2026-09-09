La AFA y un último plan para despedir a Lionel Messi de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino buscará convencer al excapitán para que dispute la próxima fecha FIFA, con la intención de realizarle una despedida con la magnitud que merece.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en mente un último plan para que Lionel Messi vuelva a disputar un partido con la Selección argentina y que su último adiós no sea mediante una carta , sino enfrente de la hinchada albiceleste en la próxima fecha FIFA , entre el 21 de septiembre y 6 de octubre.

La intención del ente gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia es que Messi sea parte de los próximos amistosos . A falta de confirmación oficial, se disputarían dos: uno en el estadio Monumental, en Buenos Aires, y el otro el el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, para que la gente del interior también pueda ser parte de la despedida.

Según publicó Noticias Argentinas, la AFA ya le propuso al excapitán que sea parte de la convocatoria y todavía no recibió una respuesta formal por parte del jugador del Inter Miami. Además, aseguran que el evento del último adiós estará cargado de homenajes y videos para hacer emocionar a los presentes .

A falta de confirmación oficial, los rivales de la Selección argentina serían Burkina Faso y Benin, ambos de África. A pesar de que varios hinchas Albiceleste ya se quejaron de los enfrentamientos, lo cierto es que la búsqueda de la próxima fecha FIFA va a ser que no se exija demasiado a los jugadores y que todos puedan jugar un rato con Messi .

Burkina Faso se encuentra en el puesto 62° del ranking FIFA. En su extenso historial internacional disputó la Copa Africana de Naciones, consiguió un subcampeonato del mismo en 2013 y obtuvieron el bronce en 2017. Mientras que Benin, por su parte, ocupa el lugar número 93° y tan solo se destaca su participación en cinco de estos certámenes continentales.

Messi y la Copa del Mundo. X

A pesar de tener dos amistosos en mente, lo curioso de esta nueva ventana para las selecciones es que tendrán la posibilidad de disputar hasta 4 partidos, en busca de ganar rodaje después de lo que fue el Mundial 2026 y llegar con gran recambio para todos de cara a las Eliminatorias que arrancarán el año que viene.

La carta de Messi anunciando su retiro de la Selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina el lunes 31 de agosto. El excapitán de la Albiceleste comunicó la decisión a través de una carta escrita a mano que publicó en sus redes sociales, después de más de dos décadas representando al país y a pocas semanas de haber disputado la final del Mundial 2026.

La carta que publicó Messi. Instagram: Lionel Messi

La noticia llegó después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro. Tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, Messi no había anunciado su salida del seleccionado. Esta vez, con una decisión que ya tenía pensada desde julio, confirmó que no vuelve a ponerse la camiseta argentina adentro de la cancha. Además, la carta había sido escrita el 21 de julio, apenas dos días después de la final. Messi explicó que decidió hacerla pública y que, después de la muerte de su padre, Jorge Messi, está todavía más convencido de la decisión, por lo que su presencia en los próximos amistosos se mantendrá como una incertidumbre hasta último momento.