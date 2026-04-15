La AFA prohibió pararse sobre la pelota y sancionará la jugada con amarilla + Seguir en









La medida se tomó tras una acción en el partido entre Unión y Estudiantes. Consideran que genera conflictos y va contra el espíritu del juego.

La jugada será penalizada con tiro libre para el rival y tarjeta amarilla Pexels

La Gerencia Técnica de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) comunicó este miércoles la prohibición para los jugadores del torneo local de pararse encima de la pelota. La jugada que terminó definiendo la medida, se dio el sábado, cuando Julián Palacios se paró encima del esférico, en la derrota de Unión 2 a 1 contra Estudiantes.

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A partir de ahora, el que realice esta jugada será sancionado con una tarjeta amarilla y se cobrara un tiro libre a favor del equipo contrario.

Según el mismo comunicado de Gerencia Técnica, la regla "se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego. Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional", explicaron.

También constataron que "Esta acción, además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos"

Por último, desde AFA justificaron la nueva implementación por tratarse de una "conducta antideportiva".

"Existen diferentes circunstancias en las que un jugador debe ser amonestado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva, entre ellas: Mostrar falta de respeto al espíritu del fútbol". Brasil impulsó la misma medida apenas 10 días atrás El 5 de abril, la Confederación Brasileña de Fútbol comunicó que pararse sobre la pelota sería considerado una “conducta antideportiva” por implicar una “falta de respeto por el fútbol”. En ese país, la sanción también incluye tarjeta amarilla y tiro libre indirecto para el rival, en línea con lo ahora dispuesto por la AFA. El antecedente inmediato se dio en el Sudamericano Sub 17, en el cruce entre Brasil y Bolivia. Allí, dos jugadores realizaron la jugada y fueron amonestados por el árbitro, en un partido que terminó envuelto en polémica pese al triunfo brasileño por 3-0.

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