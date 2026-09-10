La figura de Las Leonas Vicky Granatto rompió el silencio tras la polémica por su frase sobre Messi

La jugadora argentina publicó un comunicado luego de sus declaraciones tras la consagración del seleccionado femenino en el Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos. Afirmó que sus palabras fueron “absolutamente sacadas de contexto”.

Victoria Granatto salió a aclarar sus dichos sobre Lionel Messi luego de la repercusión que generó una entrevista en la que había cuestionado la importancia que algunas integrantes de Las Leonas le dieron al saludo del futbolista tras la consagración mundial. La jugadora aseguró que sus palabras fueron “absolutamente sacadas de contexto” y explicó que su intención era reivindicar a las grandes referentes del hockey argentino .

La delantera publicó un mensaje en sus redes sociales una semana después de aquella entrevista, luego de que sus declaraciones comenzaran a circular y generaran críticas. Durante ese período, además, había configurado su cuenta de Instagram como privada.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta . Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, escribió Granatto.

El origen de la polémica estuvo en una entrevista con ESPN Hockey, realizada después del título mundial conseguido por el seleccionado argentino. En ese momento, la jugadora se refirió al mensaje que Messi había enviado para felicitar al equipo y cuestionó el lugar que había adquirido ese gesto entre sus compañeras.

“A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...” , había expresado.

En su publicación, Granatto buscó dejar en claro que sus palabras no pretendían cuestionar al capitán de la Selección argentina. Por el contrario, destacó el vínculo que existe con el futbolista y el impacto que tuvo su mensaje en el plantel campeón.

“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significo para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, sostuvo.

La jugadora también apuntó contra la forma en que sus declaraciones fueron difundidas y consideró que una parte de sus palabras fue utilizada para generar una interpretación diferente de lo que había querido expresar.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, afirmó.

Además, Granatto aclaró que sus declaraciones no representan la postura del resto del seleccionado. “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.

Vicky Granatto y sus títulos con Las Leonas

Granatto integra Las Leonas desde 2019 y fue parte de distintos equipos que obtuvieron títulos internacionales. Entre ellos se encuentran la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y la Pro League 2021/22.

La polémica se produjo pocos días después de que el seleccionado argentino femenino de hockey volviera a consagrarse campeón mundial. Las Leonas vencieron a Países Bajos por penales en la final disputada en Amstelveen y consiguieron el tercer título mundial de su historia, después de los obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.