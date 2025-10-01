Juan Martín Del Potro fue nominado para entrar al salón de la fama del tenis junto a Roger Federer







El campeón de la Copa Davis ganó 22 títulos a lo largo de su exitosa carrera, y podría entrar a un selecto grupo al que también aspiran Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

Juan Martín del Potro está nominado en la Categoría de Jugadores para el máximo honor del tenis en 2026. Noticias Argentinas

Juan Martín Del Potro fue nominado como candidato a ingresar a la "Clase" 2026 del Salón de la Fama del tenis internacional. El ya solo hecho de integrar la lista de la categoría Jugador, es todo un logro y reconoce la gran carrera que supo tener, la Torre de Tandil.

El Campeón de Copa Davis en 2016, espera ingresar al museo del tenis en Rhode Island, EEUU, un sitio que homenajea a las grandes personalidades y jugadores del mundo del tenis.

Qué tiene que pasar para que Juan Martín Del Potro ingrese al Salón de la Fama del tenis internacional Un candidato debe recibir un voto afirmativo del 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación, para ser elegido.

El jurado está integrado por 140 periodistas de tenis, historiadores y otros miembros del Salón de la Fama. Sus votos y los de los fanáticos (que podrán hacerlo vía web, hasta el 10 de octubre), deben llegar al 75% al menos. Los resultados se anunciarán en noviembre próximo.

El comentario de Del Potro al ser nominado “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el tandilense en su cuenta de X. En caso de integrar finalmente la lista, Del Potro se unirá a un grupo de enormes trenistas, y sería el tercer argentino en sumarse. Ya lo integran Guillermo Vilas, desde 1991, y Gabriela Sabatini, desde 2006.



What an honor and a privilege to be nominated for such a recognition.

Thank you very much @TennisHalloFame

Thank you very much @TennisHalloFame https://t.co/xJU8ZSBfES — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 1, 2025 Un repaso por los títulos más importantes de Juan Martín Del Potro A lo largo de toda su carrera, Del Potro ganó 22 títulos en el circuito ATP. Su mayor logro fue conquistar el US Open 2009, donde derrotó a Roger Federer en una final histórica para el tenis argentino. Años más tarde, ganó el Masters 1000 en Indian Wells 2018, también frente a Federer. A lo largo de su trayectoria levantó 1 Grand Slam, 1 Masters 1000 y varios torneos ATP 500. Sin embargo, en Argentina siempre será recordado por levantar un 0-2 inicial frente a Marin Cilic, ganando con un dedo fracturado el cuarto punto de la serie contra Croacia, en Zagreb. Juan Martín Del Potro US Open 2009