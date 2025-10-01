Juan Martín Del Potro al Salón de la Fama del Tenis: fue nominado para entrar en 2026







El deportista argentino fue nominado para ingresar al espacio donde reconoce a las máximas leyendas del tenis.

Juan Martín Del Potro fue nominado como candidato a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional, en la categoría Jugador. La nominación se da junto a dos nombres que pesan fuerte en ese deporte: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

De esta manera, el argentino buscará su ingreso al museo del tenis en Rhode Island, Estados Unidos, un sitio que homenajea a las grandes personalidades y jugadores del mundo de la raqueta.

"Qué honor y privilegio ser nominado para tamaño reconocimiento. Muchas Gracias", tuiteó Del Potro en las redes sociales al conocer la noticia.

El tandilense recibirá este reconocimiento tras una carrera en la que consiguió 22 títulos -uno de Grand Slam-, dos medallas olímpicas y una Copa Davis.

Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación (integrado por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos (vía web, hasta el 10 de octubre).