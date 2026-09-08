Boca se hizo fuerte en la Bombonera: venció a San Pablo y sacó ventaja para la revancha de la Sudamericana

El Xeneize se impuso 1-0 con un gol de Miguel Merentiel y quedó mejor parado de cara a la vuelta del próximo martes en el Morumbí. Álvaro Montero fue una de las figuras y sostuvo el triunfo con importantes atajadas.

Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y consiguió una ventaja importante de cara a la revancha. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso con un gol de Miguel Merentiel y deberá defender el resultado el próximo martes en Brasil.

El Xeneize tuvo como una de sus principales figuras a Álvaro Montero , quien respondió en los momentos más complicados y protagonizó dos grandes atajadas para impedir los goles de Luciano y Domingos Duarte, una en cada tiempo. Boca, que no logró liquidar la serie pese a contar con algunas oportunidades, llegará con una mínima diferencia al partido de vuelta.

La revancha se disputará el próximo martes desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Morumbí. El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la competición donde enfrentará a Independiente Santa Fe o Vasco da Gama , que igualaron 0-0 en el primer partido de la llave.

Antes de viajar a Brasil, Boca volverá a jugar este viernes desde las 21.30 frente a Central Córdoba , por la novena fecha del Torneo Clausura. San Pablo, en tanto, visitará el sábado a Palmeiras desde las 18:30 por la fecha 27 del Brasileirao.

El partido comenzó con San Pablo intentando tomar el control y generando las primeras aproximaciones. A los 12 minutos, Luciano recibió de frente al arco después de una buena combinación por el centro, pero su remate se desvió en Facundo Herrera. Poco después, el conjunto brasileño tuvo la ocasión más clara del comienzo.

A los 16 minutos, Tomás Belmonte cometió un error en la salida y dejó la pelota en poder de Iago, quien envió un centro preciso para la aparición de Luciano. El delantero conectó de cabeza y obligó a una gran respuesta de Álvaro Montero, que reaccionó a puro reflejo y mandó la pelota al córner.

Boca comenzó a crecer con el correr de los minutos y encontró espacios principalmente por las bandas. A los 22, Alan Velasco recibió por derecha y envió un centro que Tomás Belmonte no llegó a conectar. En la continuidad de la jugada, el propio mediocampista remató desde afuera del área, aunque la pelota se fue desviada.

El Xeneize tuvo otra aproximación a los 34 minutos, cuando Lautaro Blanco avanzó con pelota dominada y sacó un remate desde el vértice del área que generó cierta incomodidad en el arco defendido por Rafael. Sin embargo, el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso igualados.

Boca salió con otra actitud en el complemento y encontró rápidamente el gol. A los 6 minutos, Leandro Paredes inició una buena jugada y Lautaro Blanco recibió sobre la izquierda. El lateral envió un centro rasante que, tras una primera intervención, quedó servido para Miguel Merentiel, quien empujó la pelota y marcó el 1-0.

"Boca"



Porque Paredes inició la jugada y Merentiel aprovechó el rebote para marcar el 1-0 de Boca ante San Pablo.pic.twitter.com/jyxlnaRt9q — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) September 9, 2026

Con la ventaja, el equipo de Arruabarrena encontró más espacios para atacar. A los 27 minutos, Alan Velasco elaboró una buena acción por derecha, quedó libre y sacó un remate que pasó apenas junto al palo derecho. Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia y darle mayor tranquilidad a la serie.

San Pablo, por su parte, no dejó de buscar el empate y volvió a inquietar en distintos pasajes del complemento. A los 30 minutos se produjo una de las acciones más polémicas de la noche: Domingos Duarte recibió la tarjeta roja directa después de una fuerte plancha sobre Paredes. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, Piero Maza revisó la jugada y decidió cambiar la sanción, por lo que el defensor continuó en cancha.

En el tramo final, el conjunto brasileño volvió a acercarse al área de Boca, pero Montero sostuvo la ventaja con seguridad. El arquero fue determinante para que el Xeneize mantuviera su arco en cero y consiguiera un triunfo valioso antes de viajar a Brasil.

Las formaciones de Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago, Lucas Ramon; Jonathan Calleri, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.