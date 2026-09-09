Arruabarrena, confiado tras el triunfo de Boca: "Buscaremos la clasificación en Brasil" + Agregar ámbito en









Tras el triunfo 1-0 en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el "Vasco" llenó de elogios a sus jugadores y remarcó que se debe revalidar lo hecho en el juego de vuelta.

Arruabarrena, confiado tras el triunfo de Boca: "Buscaremos la clasificación en Brasil"

Tras el triunfo de Boca por 1-0 ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrena se mostró conforme y confiado para la revancha.

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El DT del "Xeneize" habló ante los medios y explicó cómo vio al equipo, que venció con lo justo al equipo brasileño gracias al gol de Miguel Merentiel.

Con Arruabarrena como entrenador, Boca sigue firme, haciéndose fuerte de local en este ciclo y espera mantener la racha.

"Fue más un partido de Copa Libertadores que de Sudamericana, con dos equipos con mucha historia. Fue un partido duro, trabado. Sabíamos que los detalles iban a ser importantes. Sacamos una diferencia en nuestra cancha y buscaremos la clasificación en Brasil", expresó.

"Son partidos cerrados, son pocos con un resultado abultado, hay miedo a no cometer errores. Es un clásico, dos clubes con mucha historia. Ganamos los primeros 90 minutos y, con nuestras armas, buscaremos seguir adelante, aguantar, saber jugarlo allá", comentó el DT.

"Hoy defensivamente estuvimos muy serios, sólidos, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos tuvieron dos chances en el primero", explicó. "¿Qué pienso de Velasco? Tratamos que siga mejorando, que sume confianza. Lo está haciendo bien, se manda alguna que otra... Pero espero que estos aplausos tampoco pesen demasiado. Es virtud suya, puede dar todavía mucho más", enfatizó el entrenador xeneize.