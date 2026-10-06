La despedida de Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable: shows, Fan Fest y una sorpresa para el gran final

Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en el Monumental, pero los homenajes al capitán comenzarán varias horas antes del partido.

Lionel Messi tendrá este martes su gran despedida de la Selección argentina en una jornada que combinará fútbol, música y homenajes. El amistoso ante Benín comenzará a las 20 en el estadio Monumental , aunque la celebración se extenderá durante todo el día con un Fan Fest, recitales, fuegos artificiales, drones y una sorpresa preparada para el cierre.

Las puertas del Monumental abrirán a las 16 y se espera un estadio repleto, ya que las entradas se agotaron desde el mismo día en que fueron puestas a la venta. Antes del encuentro, la AFA organizó una extensa programación musical que comenzará a las 17:30 y continuará incluso después del partido.

La previa contará con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis . A las 20, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino antes del inicio del último encuentro de Messi con la camiseta albiceleste.

La programación comenzará a las 17:30 con Un Poco de Ruido y banda en vivo . Diez minutos después será el turno de Sebastián Mendoza, mientras que Román El Original subirá al escenario a las 17.50. Amar Azul actuará desde las 18, Santi Cairo a las 18.10 y Q’ Lokura a las 18:20 .

A las 18:40 regresará Un Poco de Ruido para encargarse de la animación y, desde las 19, Damas Gratis protagonizará uno de los últimos espectáculos antes del partido. Durante el entretiempo, Gaspar Benegas estará a cargo del show.

Una vez finalizado el encuentro, la celebración continuará desde las 22:03 con un espectáculo de drones y fuegos artificiales. Luego actuarán La Sole, a las 22:10, y Ulises Bueno, desde las 22.15. Para las 22.30, la organización anticipó una gran sorpresa como cierre de la despedida, aunque no reveló detalles.

Fan Fest "Gracias, Leo": música y fútbol durante 12 horas

La celebración también tendrá un evento paralelo. El Fan Fest AFA "Gracias, Leo" comenzará al mediodía en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria y continuará hasta la medianoche, con propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y participaciones de artistas, influencers, streamers e invitados especiales.

Entre los principales espectáculos, Kapanga tocará entre las 17:30 y las 18:30 y La T y La M lo hará hasta las 19:30. Además, habrá DJs y una pantalla gigante para seguir desde las 20 el encuentro entre Argentina y Benín.

La previa será conducida por Sergio Goycochea, quien también participará de distintas actividades con los hinchas. Una de ellas será "Penales con Goyco", que permitirá a los asistentes enfrentarse al histórico arquero de la Selección.

Además, los fanáticos podrán sacarse fotos junto a la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, tres de los trofeos conquistados por la Selección argentina en los últimos años.

La despedida terminará con drones, fuegos artificiales y una sorpresa especial. X

Operativo de seguridad y cortes alrededor del Monumental

El operativo contará con más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de seguridad privada, agentes de tránsito y personal de prevención. Habrá tres anillos de seguridad, controles de entradas, verificaciones de Tribuna Segura y controles del Registro Público de Alimentantes Morosos.

También habrá cortes parciales y totales en Figueroa Alcorta, Udaondo, Campos Salles, Ricchieri y los accesos al Puente Labruna. El tránsito también estará interrumpido en el puente entre Figueroa Alcorta y la avenida Intendente Cantilo durante el dispositivo dispuesto para la jornada.