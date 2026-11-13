La formación que pondría Lionel Scaloni en el primer partido de la Selección argentina post Lionel Messi + Agregar ámbito en









El entrenador, que anunció el jueves su renovación al frente de la Albiceleste, buscará sumar caras nuevas en el once inicial, aunque tratará de mantener la misma idea de juego que tuvo en la cita mundialista en Norteamérica.

La posible formación que utilizará Lionel Scaloni en el primer partido sin Lionel Messi en la Selección argentina.

La Selección argentina se enfrenta este viernes a las 20 horas contra Uruguay, en un amistoso que se disputará en La Bombonera. El equipo de Lionel Scaloni buscará dejar atrás el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste, mientras que los dirigidos por Diego Forlán intentarán volver a posicionarse como una de las potencias del deporte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de tratarse de un amistoso, ambos entrenadores aseguraron que saldrán a buscar la victoria y que lo jugarán con la intensidad de un partido por los puntos. Aun así, Scaloni advirtió que, sin desmerecer al rival, aprovechará la jornada para hacer una gran rotación y probar a los juveniles que no tuvieron tantas chances en encuentros anteriores.

La Selección argentina, en busca del recambio generacional tras el retiro de Lionel Messi. Tras este clásico, la Albiceleste tendrá un compromiso más antes de liberar a los futbolistas para que regresen a sus clubes. La próxima cita será el martes 17 de noviembre en Córdoba, cuando a las 20 horas reciba a Costa Rica para cerrar la fecha FIFA del mes.

Quiénes serían los titulares de esta noche A falta de confirmación oficial, Gerónimo Rulli es el favorito para ubicarse bajo los tres palos. Esto se debe a que Emiliano Martínez sufrió la fractura y operación de su mandíbula hace menos de un mes y el cuerpo técnico intentará llevarlo de a poco. Sin embargo, el arquero del Chelsea pidió que lo esperen hasta el final, por lo que su titularidad se definirá en la entrada en calor en La Bombonera.

En la defensa, los dos que se mantendrán respecto a los últimos amistosos serán Agustín Giay, como lateral derecho, y Lisandro Martínez, de zaguero izquierdo. En cambio, quienes no estarán desde el arranque son Cristian “Cuti” Romero, lesionado en el Atlético de Madrid, y Nicolás Tagliafico, que permanecerá en el banco. En sus lugares ingresarán Leonardo Balerdi y Facundo Medina, respectivamente.

Los tres jugadores que se perfilan como titulares por lesiones de sus compañeros: Prestianni, Balerdi y Rulli. En el mediocampo no habrá grandes variantes y se respetará el nuevo sistema táctico que impuso Scaloni en la última fecha FIFA. Exequiel Palacios será el volante central, mientras que un poco más adelante se soltarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ante la ausencia de Lautaro Martínez por lesión, la única duda del técnico pasa por el ataque: debe decidir si utiliza a Julián Álvarez como único delantero de referencia o si suma a Gianluca Prestianni como su acompañante. Si opta por abrir la cancha, el exVélez jugará por la izquierda y Nico Paz estará en el sector derecho, ambos a pierna cambiada. En cambio, si finalmente se inclina por poner dos delanteros, el mediocampista del Como jugará más suelto como enganche, emulando el rol que ocupaba Messi en la Selección. La posible formación de Argentina contra Uruguay El equipo titular de la Selección Argentina sería: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestianni y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.