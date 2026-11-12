Lionel Scaloni reveló qué pasará con la camiseta número 10 que Lionel Messi dejó vacante en la Selección argentina

Luego de confirmar su continuidad en el mando Albiceleste, el nacido en Pujato respondió algunas preguntas y fue consultado por la camiseta que quedará huérfana a partir de esta fecha FIFA.

Lionel Scaloni reveló este jueves por la tarde qué pasará en el futuro con la camiseta número 10 que dejó Lionel Messi en la Selección argentina , luego de su retiro en la última fecha FIFA ante Benín.

En la conferencia de prensa en la que anunció su renovación como técnico al frente de la Albiceleste, fue consultado si ya había llegado el momento de darle el histórico dorsal a uno de los jugadores convocados para la serie de amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, el pujatense decidió reservarse por completo.

“ En este partido no se la vamos a dar a nadie. Cuando lo tengamos que hacer de manera obligatoria por reglamento, lo analizaremos ”, aseguró Scaloni. Cabe recalcar que en los partidos que no son por Eliminatorias, Copas o Mundiales, no es necesario completar el orden numérico en las camisetas, por lo que decidieron dejar vacante el número 10 en esta ocasión.

Aún así, el entrenador, que firmó hasta que finalice el Mundial 2030 , dio algunos detalles sobre el heredero de la camiseta de Messi: “La idea es que, una vez que la demos, no se la saque nunca más . Pensaremos en los próximos partidos quién se la merece, no es algo que tengamos en mente ahora”, concluyó.

A la espera de que se dé a conocer el nuevo portador, el último jugador que usó la N°10 cuando Messi no estuvo entre los convocados fue Franco Mastantuono , quien la vistió en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , en la derrota por 1 a 0 contra Ecuador.

Aún así, el jugador que más aclama la gente para que la lleve a partir de ahora es la figura del Como, Nico Paz. El hijo de Pablo (exjugador de la Selección), nació en España, surgió del Real Madrid y en la actualidad es una de las figuras tanto de la Serie A como de la Champions League.

Nico Paz, uno de los favoritos para quedarse con el histórico dorsal de la Selección argentina.

En lo que va de la temporada europea, Paz ya logró recolectar seis goles y ocho asistencias en 14 partidos, siendo uno de los argentinos con mejores números en la actualidad.

Por otro lado, hay varios jugadores habituales del plantel Albiceleste que usan o ya usaron la número 10 en sus clubes o en las formativas. Entre ellos están Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Matías Soulé y Thiago Almada.

Qué dijo Scaloni en el día de su renovación

En una conferencia muy emocionante para él, Scaloni, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, revelaron que extenderán el vínculo hasta mediados de 2030, justo cuando termine la participación de la Albiceleste en el Mundial.

Scaloni, hasta las lágrimas en la rueda de prensa.

Uno de sus primeros gestos fue, además de emocionarse hasta las lágrimas, agradecerle a los dirigentes por seguir confiando en él y respaldar a los juveniles convocados: “Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. No digo que empieza una nueva era, pero sí un momento importante en nuestro proceso en donde le daremos oportunidades a chicos que vienen peleando desde atrás. La intención es que puedan exprimirse a fondo y que tanto los hinchas como ustedes les tengan paciencia, para que puedan convertirse en los nuevos Messi o Di María”.

Además, una de las incógnitas era la conformación del cuerpo técnico y Scaloni se encargó de confirmarlo: "Walter Samuel va a continuar su carrera solo. Le deseo lo mejor a alguien que considero un amigo. Fue una parte importantísima de este cuerpo técnico", concluyó.