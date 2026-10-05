Los jugadores que no estarán en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina + Agregar ámbito en









Después de varias semanas de organización de un evento con tal magnitud, varios compañeros que estuvieron con el protagonista de la noche en el Mundial de Qatar 2022 no podrán estar presentes por diferentes motivos. Conocé quiénes.

Los jugadores que salieron campeones con la Selección argentina en Qatar 2022 y no estarán en la despedida de Lionel Messi.

Este martes 6 de octubre, a partir de las 20, se llevará a cabo la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Estadio Monumental. Una vez que finalice el encuentro amistoso contra Benín, tanto los jugadores convocados para esta fecha FIFA como los que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, se ubicarán en el centro del terreno de juego para rendirle homenaje a una de las máximas leyendas futbolísticas del país.

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De todos modos, no estarán los 26 campeones del mundo debido a que algunos de ellos tuvieron que quedarse en el país en donde juegan por pedido de sus clubes o por diferentes motivos. En principio, cinco compañeros estarán ausentes en la noche histórica.

Los jugadores que estarán ausentes. El primer club que se manifestó al respecto fue la Roma, que difundió un comunicado para explicar las ausencias de Nahuel Molina y Paulo Dybala. Según el equipo de la capital italiana, ambos jugadores no viajaron a Buenos Aires por un tema logístico y porque estaban próximos a partidos importantes de la Serie A, por lo que decidieron no cederlos. Aún así, tanto Matías Soulé como Santiago Castro pertenecen a “La Loba” y sí estarán en el homenaje.

Otro que tampoco dirá presente es Franco Armani, quien jugará este jueves frente a Deportes Tolima, en Colombia, y no se perderá el partido con Atlético Nacional. Asimismo, Alejandro “Papu” Gómez no será parte de la despedida porque el domingo debutará en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos y se está preparando para sumar sus primeros minutos de la temporada.

El "Papu" Gomez no tendrá el reencuentro con sus compañeros. Uno de los casos ajenos a lo futbolístico es el de Juan Foyth, quien estaba convocado para jugar con la celeste y blanca durante esta fecha FIFA pero un problema físico terminó desencadenando su desafección del plantel comandado por Lionel Scaloni. Aún sin plazo para volver a jugar, desde el Villarreal prefirieron que vuelva a España y continúe su recuperación en Europa.

Con estos cinco alejamientos del país confirmados, todavía falta definir si Germán Pezzella viajará desde Uruguay para ser parte de una noche memorable. Por suerte para él, tan solo está a unas pocas horas y ratificará su llegada con el paso del tiempo. Los jugadores confirmados para la despedida de Messi Mientras que 12 de los 26 campeones del mundo ya están en la lista de convocados para esta fecha FIFA, hay otros que llegarán a la concentración Albiceleste pura y exclusivamente para ser parte de la despedida de Messi. El reencuentro entre Messi y Di María. Pese a retirarse de la Selección, Nicolás Otamendi y Ángel Di María serán parte de la ceremonia. Además, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, de la mesa chica, también confirmaron su presencia, aunque este último será el único que no podrá sumar minutos por la sanción que le aplicó la FIFA por su comportamiento luego de la final del Mundial contra España. Luego, los otros campeones del mundo que confirmaron su presencia son: Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Thiago Almada, este último el único que podrá sumar minutos porque fue convocado a los amistosos de selecciones y cumplió la sanción pertinente por ser parte del altercado contra "La Roja".